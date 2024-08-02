В поселке Вардане в Сочи две туристки убили мужчину

В сочинском поселке Вардане две туристки убили мужчину около пляжа. Сообщения об этом первоначально появились в соцсетях. Информацию «Ъ-Сочи» подтвердил источник в правоохранительных органах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Свидетели заявили, что между туристками и их жертвой произошел конфликт, из-за чего подозреваемые, предположительно, зарезали мужчину и скинули его с опорной стены. Как сообщил источник, женщин нашли в течение пары часов. Обе они оказались приезжими.

Точные обстоятельства случившегося установят правоохранители. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

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