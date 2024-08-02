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Не прошло и века

Олимпиада–1924 в Париже: кто в ней участвовал и сколько стоило проведение Игр

Сто лет назад, 27 июля 1924 года, в Париже завершились Олимпийские игры. На том же стадионе, который был главной ареной Игр-1924, проходят и матчи сегодняшней Олимпиады. Какие еще традиции сохранились, какими были герои той Олимпиады и сколько стоили предыдущие парижские Игры — в обзоре «Ъ-Review».

Фото: Natacha Pisarenko, AP

Фото: Natacha Pisarenko, AP

Тот же стадион, девиз и флаг

VIII Олимпийские игры продолжались с 4 мая по 27 июля 1924 года, в течение 84 дней, однако основные состязания спортсменов проходили с 5 по 27 июля. На право проведения Олимпиады в 1921 году было подано шесть заявок — Париж опередил Амстердам, Барселону, Лос-Анджелес, Прагу и Рим.

Официальное открытие Игр прошло 5 июля на олимпийском стадионе «Ив дю Мануар» (или «Коломб»), расположенном в парижском пригороде Ла-Гарен-Коломб. Над стадионом второй раз в истории Игр был поднят олимпийский флаг с пятью переплетенными кольцами. Придуманный бароном Пьером де Кубертеном в 1913 году флаг впервые был представлен на предыдущих Играх в бельгийском Антверпене в 1920 году.

«Ив дю Мануар» стал главной ареной VIII Олимпиады, в то время стадион вмещал до 45 тыс. зрителей, помимо церемонии открытия здесь прошел турнир по легкой атлетике. Стадион, построенный в 1907 году по проекту архитектора Луи Фор-Дюжаррика, получил свое название в честь французского игрока регби Ива дю Мануара.

На подготовку, реконструкцию стадиона и строительство первой в истории Олимпийской деревни власти Парижа потратили около 4 млн франков (соответствует €4,2 млн). Сумма, затраченная на работы, учитывая количество объектов, сегодня поражает своей скромностью.

В 2024 году «Ив дю Мануар» вновь принимает участников Олимпийских игр — здесь пройдут матчи по хоккею на траве. За прошедшие 100 лет стадион несколько раз реконструировали, сейчас его вместимость — 14 тыс. зрителей.

Стадион «Ив дю Мануар» до реконструкции

Стадион «Ив дю Мануар» до реконструкции

Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Стадион «Ив дю Мануар» до реконструкции

Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Атлеты и поэты

В Олимпиаде-1924 принимали участие спортсмены из 44 стран мира. Команда Германии не была допущена к Играм уже второй раз подряд по политическим причинам (из-за ее роли в Первой мировой войне).

Не участвовали в турнире и советские спортсмены. По одним данным, СССР подавал заявку, но она была отклонена, так как большинство стран на тот момент еще официально не признавали молодое Советское государство. По другим — наоборот, советское руководство проигнорировало приглашение оргкомитета Игр.

Соревнования проводились по следующим видам спорта: бокс, борьба, велоспорт, гимнастика, академическая гребля, конный спорт, легкая атлетика, парусный спорт, плавание, поло, регби, современное пятиборье, стрелковый спорт, теннис, тяжелая атлетика, фехтование и футбол. И в четырех дисциплинах для женщин: прыжки в воду, плавание, теннис и впервые фехтование. Женщины были допущены к участию в олимпийских соревнованиях по отдельным видам спорта в 1900 году.

В программу Игр-1924 также были включены художественные дисциплины («культурные конкурсы» на Олимпиадах проводились с 1912 по 1948 год). Принимались работы спортивной тематики, награды разыгрывались в пяти категориях: «Архитектура», «Скульптура», «Литература», «Музыка» и «Живопись». В составе жюри парижской Олимпиады были шведская писательница Сельма Лагерлёф и российский композитор Игорь Стравинский, живший тогда во Франции. В категориях «Музыка» и «Архитектура» золотые медали никто не получил.

Золото Рокфеллера

Золото на VIII Олимпийских играх завоевал Джеймс Стиллман Рокфеллер — представитель знаменитой династии. В соревнованиях по академической гребле победу одержала команда США, капитаном которой был Рокфеллер.

Выпускник Йельского университета во время учебы занимался греблей, состоял в университетской команде, принимал участие в регатах. Показатели его восьмерки были настолько хороши, что в 1924 году Рокфеллера включили в состав национальной сборной. И его команда завоевала золото, а портрет 22-летнего олимпийского чемпиона Джеймса Рокфеллера украсил обложку журнала Time от 7 июля 1924 года.

Джеймс — сын Уильяма Рокфеллера-мл. и племянник Джона Д. Рокфеллера — братьев, которые являются сооснователями крупнейшей нефтяной компании Standard Oil. Она была основана в 1870 году c начальным капиталом $1 млн. Дядя чемпиона, Джон Д. Рокфеллер, считается первым в истории официальным долларовым миллиардером. В том же 1924 году федеральный налог на доходы нефтяного магната составлял более $6 млн, а его капитал оценивался примерно в $1 млрд, личный доход — в $30–50 млн.

Победа пассажира «Титаника»

Еще одним чемпионом стал американский теннисист Ричард Норрис Уильямс. Он родился в Швейцарии, там же начал заниматься спортом и в 1911 году в возрасте 20 лет выиграл Открытый чемпионат Швейцарии в одиночном разряде.

Ричард планировал поступать в Гарвардский университет. И в 1912 году семья решила отправиться в США, билеты первого класса были куплены на первый рейс нового лайнера «Титаник». 14 апреля 1912 года произошла трагедия, «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Ричард оказался в воде, но сумел добраться до спасательной шлюпки. Однако пребывание в ледяной воде не прошло бесследно — пострадали ноги, речь даже шла об ампутации. От операции Ричард отказался, проходил длительную реабилитацию и много тренировался — юноша был нацелен стать чемпионом по теннису. В 1924 году в Париже 33-летний Ричард Уильямс осуществил свою мечту, завоевав олимпийское золото.

Олимпийская деревня во время Игр–1924

Олимпийская деревня во время Игр–1924

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Олимпийская деревня во время Игр–1924

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Рекламные бюджеты

По подсчетам историков, соревнования VIII Олимпиады посмотрел 625 821 человек — это число зрителей, посетивших стадионы и арены, телетрансляций еще не было.

В целом отмечался высокий уровень организации Игр, за исключением одного момента — количества рекламы. Многие зрители жаловались, что она «постоянно попадает в поле зрения, отвлекая от наблюдения за состязаниями атлетов».

Впервые массово реклама появилась на Олимпиаде-1920 в Антверпене — по отзывам, она заполняла значительную часть печатной продукции и демонстрировалась во время соревнований. На Играх 1924 года реклама продаваемых товаров и различных услуг размещалась уже непосредственно на спортивных аренах, что, естественно, мешало зрителям и спортсменам.

В дальнейшем такая практика была отменена. Интерес сместился в сторону поиска крупных партнеров. И уже в 1928 году партерном следующей Олимпиады становится компания Coca-Cola. На тех Играх, проходивших в Амстердаме, компания предоставила участникам соревнований 1 тыс. ящиков колы, а ее торговые точки открылись на олимпийских объектах. С 1928 года Coca-Cola является бессменным партнером олимпийского движения, с 1992 года принимает участие в организации эстафеты олимпийского огня.

Общие же затраты на подготовку и проведение Олимпиады-1924 оценивались в 10 млн франков (около €10,5 млн), а общая сумма сборов составила около 5,5 млн франков (около €6 млн). Основная часть доходов поступила от продажи билетов на футбольные матчи (около 1,1 млн франков) и на соревнования по легкой атлетике (1,5 млн франков). Следует отметить, что более половины расходов было покрыто, что совсем неплохо. В дальнейшем затраты на Игры будут значительно и даже десятикратно превосходить получаемые доходы.

Из лета — в зиму

Летняя Олимпиада была не единственной во Франции в 1924 году. В тот же году, уже в другом французском городе, на курорте Шамони-Мон-Блан, ранее, с 25 января по 5 февраля, проходила Международная неделя зимних видов спорта, которая была приурочена к VIII летним Олимпийским играм в Париже. Позднее спортивную неделю официально назовут I зимними Олимпийскими играми, и счет зимних Олимпиад ведется с турнира в Шамони.

Центральным местом проведения состязаний стал олимпийский стадион Шамони. Изначально он был построен как комплекс для конных соревнований и специально к Играм реконструирован в стадион: были построены хоккейный каток и каток для фигуристов, по периметру залиты беговые дорожки для конькобежцев, а также сделана площадка для игры в керлинг.

Стадион и катки стали самыми дорогостоящими объектами Игр, на которые было потрачено порядка 1,1 млн франков. Кроме того, требовалось проложить лыжные трассы, построить санно-бобслейную трассу — она обошлась без малого в 16 тыс. франков и считалась очень сложной для того времени. Как и лыжный трамплин «Ле-Мон» у подножья горы Монблан, который позволял совершать прыжки рекордной высоты.

Общие затраты на подготовку и организацию зимних Игр составили 3,5 млн франков. Национальный олимпийский комитет Франции выделил порядка 250 тыс. франков. Основное бремя расходов легло на муниципалитет Шамони, который вложил около 2 млн франков, также были задействованы средства специально проведенного займа среди состоятельных граждан в размере 300 тыс. франков и банковский кредит 500 тыс. франков.

В Играх приняли участие спортсмены из 16 стран. Команда Германии также не была допущена к Играм. СССР не подавал заявку на участие. Медали разыгрывались в дисциплинах: бобслей, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, соревнование военных патрулей (предшественник биатлона).

Эти Игры посетили немногим более 10 тыс. зрителей, продажа билетов принесла организаторам свыше 107 800 франков, а общие доходы составили 120 тыс. франков.

Участницей Игр в Шамони стала фигуристка из Норвегии Соня Хени — она была самой юной спортсменкой, ей было всего 11 лет. В тех соревнованиях она оказалась последней. Однако впоследствии Хени станет трехкратной олимпийской чемпионкой (в 1928, 1932 и 1936 годах) в одиночном катании среди женщин, и этот рекорд еще не побит. А завершив спортивную карьеру, будет участвовать в ледовых шоу и сниматься в кино, станет весьма высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Самый известных фильм с участием Сони Хени — «Серенада солнечной долины» (1941 год), номинировавшийся на «Оскар».

Неприбыльное дело

Игры 1932 года в Лос-Анджелесе стали первыми и пока единственными в истории олимпийского движения, проведение которых окупилось. По оценкам, они принесли прибыль в размере $1 млн. Большая часть соревнований Игр проводилась на уже существовавших спортивных объектах, что значительно снизило затраты. Кроме того, были выпущены специальные государственные олимпийские облигации, за счет которых финансировалась заметная доля бюджета Игр, а после их завершения здания бывшей Олимпийской деревни были распроданы.

Как позывает статистика, проведение зимних Олимпийских игр менее затратно, летние обычно требуют больших вложений. Среди самых дорогих Олимпиад четыре летние и лишь одна зимняя — в Сочи, но именно она занимает первое место по затратам.

Какие Игры оказались самыми дорогостоящими?

  • 1-е место: Сочи, Россия, 2014 год, зимние Олимпийские игры
  • Затраты: 324,9 млрд руб., или $51 млрд
  • 2-е место: Пекин, Китай, 2008 год, летние Олимпийские игры
    Затраты: $42 млрд
  • 3-е место: Токио, Япония, 2020 год, летние Олимпийские игры
    Затраты: $28 млрд
  • 4-е место: Афины, Греция, 2004 год, летние Олимпийские игры
    Затраты: $15 млрд
  • 5-е место: Лондон, Великобритания, 2012 год, летние Олимпийские игры
    Затраты: $14,6 млрд

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Оксана Алексеева

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