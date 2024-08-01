Астраханский суд потребовал отремонтировать дороги в селах Наримановского района

В ряде сел Наримановского района Астраханской области отремонтируют дороги. Принять соответствующие меры потребовал местный суд после обращения прокурора в защиту заявителей, личности которых не разглашаются. Иск в суд был подан в связи с незаконным бездействием МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района», сообщили в пресс-службе Наримановского районного суда.

Из релиза ясно, что состояние дорожных покрытий в населенных пунктах не соответствует требованиям ГОСТа, а дежурно-диспетчерская служба не принимала мер по приведению проезжих частей в порядок. По итогам рассмотрения административного дела суд вынес решение, согласно которому учреждение должно в течение шести месяцев с момента вступления постановления в законную силу устранить различные дорожные дефекты, в том числе выбоины и просадки.

Так, ремонт должен пройти на 19 улицах в девяти селах. Работы необходимо провести на улицах Строительной, Лесной, Зои Космодемьянской в с.Солянка, на ул.Габдуллы Тукая в с.Янго-Аскер, на ул.Заречной в с.Линейное, на улицах Молодежной и Пушкина в с.Разночиновка, на ул.Школьной в с.Нижнелебяжье, на улицах Советской и Степной в с.Рассвет, на улицах Комсомольской, Бакинской, Чкалова, 3-й Молдавской, 2-й Набережной и Казанской в с.Старокучергановка, на улицах Школьной, Советской в с.Биштюбинка, на ул.Рычинская в с.Тулугановка.

Нина Шевченко

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