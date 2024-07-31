Главные новости регионов Сибири за 31 июля

Прокуратура потребовала через суд вернуть в госсобственность санаторий «Краснозерский». Заявление подано в отношении владельца акций АО «Санаторий Краснозерский» Елены Курнявкиной. По итогам проверки установлено, что сделки по приватизации санатория в 2006 и 2008 году совершены с нарушением закона.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева и экс-проректора вуза Марии Моисеенко. Сторона защиты заявила ходатайство о переносе слушаний в другой регион.

Суд вынес приговор жителю Алтайского края Дмитрию Селезневу по делу об отравлении воды для мобилизованных. По версии следствия, фигурант дела был противником СВО. Через соцсеть он установил контакт с гражданампи Украины, занимающимися вербовкой. По данным следствия, обвиняемый добавил в воду в одном из отсеков полевой кухни токсичные химические вещества. Суд назначил подсудимому 20 лет лишения свободы.

Жительнице Омска вынесли приговор по делу о дискредитации ВС РФ. Обвиняемой, которая скрывается за границей, назначили 6 лет колонии общего режима. По данным суда, в апреле 2022 года фигурантка дела разместила в соцсетях несоответствующую действительности видеозапись, подрывающую,а торитет российской армии.

Подрядчик станции метро «Спортивная» ООО «Спецтранстрой» намерен обжаловать в суде решение о расторжении контракта. О расторжении контракта стало известно в начале этой недели. В начале июля сдача станции «Спортивная» была перенеса на декабрь 2024-го. Изначально он был намечен на 2022 год.

Томская компания «Сибирьавто» подала в суд заявление о банкротстве областного дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Компания указала на наличие задолженности ДРСУ перед ней в 500 тыс. руб.

Хакасия намерена получить кредиты в 3 млрд руб., чтобы рефинансировать уже имеющиеся кредитные обязательства Срок их погашения наступает в конце августа. Госдолг Республики Хакасия на 1 января 2024 года составлял 25,19 млрд руб.

Концессионер ООО «Томский студенческий кампус» подготовил проект первого этапа томского кампуса. В первый этап будущего кампуса войдет пять секций комплекса общежитий площадью более 18 тысяч кв. м вместимостью примерно на 740 проживающих. Документы рассмотрит консорциум томских вузов и научных организаций. Затем они будут направлены в Главгосэкспертизу.

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