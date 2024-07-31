Хакасия возьмет в долг 3 млрд рублей для реструктуризации кредитов

Республика Хакасия намерена получить коммерческие банковские кредиты в размере 3 млрд руб. Таким способом регион предполагает рефинансировать уже имеющиеся кредитные обязательства, срок погашения которых наступает в конце августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О запланированных аукционах по привлечению кредитных средств проинформировало министерство финансов Хакасии. «Стоит подчеркнуть, что привлечение кредита не повлечет за собой увеличения госдолга: один кредит будет замещен другим»,— говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», 3 июля верховный совет Хакасии принял обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой оказать региону финансовую помощь из федерального бюджета в сумме 9,252 млрд руб., а также предоставить бюджетный кредит на замещение коммерческого кредита в размере 5 млрд руб. Авторы обращения указали, что 9,25 млрд руб. — это объем средств, которых Хакасии не хватает на обеспечение установленных законодательством расходных обязательств. По данным сайта Минфина РФ, госдолг Республики Хакасия на 1 января 2024 года составлял 25,19 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Валерий Лавский