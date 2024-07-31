Жительница Омска получила шесть лет колонии по делу о дискредитации армии

В Омске вынесли заочный приговор 50-летеней местной жительнице по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Обвиняемой, которая скрывается за границей, назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2022 года медработник разместила в своем аккаунте несоответствующую действительности видеозапись, подрывающую, по версии следствия, авторитет российской армии. По материалам ФСБ в отношении омички возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, дискредитирующей ВС).

Вчера, как писал «Ъ-Сибирь», в Омске вынесли заочный приговор бывшему депутата горсовета Дмитрию Петренко. Ему назначили семь лет лишения свободы по статье УК о распространении фейков о Вооруженных силах России.

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Илья Николаев