Военный суд дал 20 лет жителю Алтая, отравившему воду для мобилизованных

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Алтайского края Дмитрию Селезневу за покушение на государственную измену и на совершение теракта. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, с которой согласился суд, обвиняемый являлся противником проводимой спецоперации. Через соцсеть мужчина установил контакт с гражданами Украины, занимающимися вербовкой лиц для проведения диверсионно-террористических актов на территории РФ. С целью нанести потери личному составу Вооруженных сил РФ и сорвать мероприятия по отправке солдат в зону специальной военной операции, мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных. Он добавил в воду, находившуюся в одном из отсеков полевой кухни, средство, содержащее токсичные опасные химические вещества. При попадании в желудочно-кишечный тракт оно может вызвать острое отравление и даже смерть. Весь процесс обвиняемый снял на видео, которое послал вербовщикам с украинской стороны.

«Преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку вода с токсичными, опасными химическими веществами не была использована для питья и приготовления пищи личному составу Вооруженных сил РФ», — рассказали «Ъ-Сибирь» в суде.

По материалам управления ФСБ по Алтайскому краю в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на государственную измену (ст. 30, ст. 275 УК РФ) и покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ). Военсуд назначил обвиняемому 20 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Илья Николаев