«Сибирьавто» требует банкротства томского ДРСУ

Томская компания «Сибирьавто» подала в суд заявление о банкротстве областного дорожного ремонтно-строительного управления (ГУП ТО «Областное ДРСУ»), следует из картотеки суда. Компания указала на наличие задолженности ДРСУ перед ей в размере 500 тыс. руб.

Также 17 июля ООО «Сибирьавто» обратилось в суд с заявлением о взыскании с ДРСУ 50 тыс. руб. основной задолженности по договору на оказание услуг спецтехники с экипажем. В феврале текущего года в ходе другого дела о взыскании 6,9 млн руб. долгов с ДРСУ, суд удовлетворил требование истца «Сибирьавто»

Томское ДРСУ занимается содержанием и эксплуатацией дорог, в том числе в отдаленных или малонаселенных территориях Томской области. ООО «Сибирьавто» зарегистрировано в Шегарском районе Томской области в 2017 году. Единственным владельцем компании является Наталья Солодкина.

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Лолита Белова