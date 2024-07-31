Начался суд на бывшим руководством Томского политехнического университета

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева и экс-проректора вуза Марии Моисеенко. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в Кировском райсуде, сторона защиты заявила ходатайство о переносе слушаний в другой регион. Теперь подсудность уголовного дела определит Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово).

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Согласно картотеке суда, Дмитрию Седневу вменяется в вину ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Марии Моисеенко инкриминируется пособничество в этих преступлениях. О том, признали ли они вину, пока не известно.

Дмитрий Седнев — выпускник ТПУ. Он окончил вуз по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов». Затем окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка научно-технических основ акустической идентификации в целях обеспечения режима нераспространения ядерных материалов». В июле 2021 года господин Седнев был назначен и.о. ректора ТПУ, в сентябре 2022 года ректором. Весной прошлого года он оставил должность.

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Илья Николаев