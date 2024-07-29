На пост мэра Нефтеюганска претендуют десять человек

Десять человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), сообщили в пресс-службе городской думы. В думе «Ъ-Урал» не стали раскрывать имена претендентов на пост мэра, отметив, что «кандидаты не давали согласие на предоставление сведений прессе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десять человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нефтеюганска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Десять человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нефтеюганска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, документы от претендентов на вакантное место принимались с 8 по 27 июля включительно. Конкурс по отбору кандидатур и заседание гордумы, на котором выберут главу Нефтеюганска, пройдут 2 августа.

Ранее комиссия гордумы Нефтеюганска дважды признавала несостоявшимся конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. В мае на пост градоначальника претендовали шесть человек, в июне — 11 участников, однако «ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для внесения на рассмотрение думы».

Напомним, мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай ушла в отставку 11 апреля, назвав причиной своего ухода семейные обстоятельства, должность исполняющего обязанности главы Нефтеюганска заняла заместитель главы Наталья Хелезова. Разговоры об отставке госпожи Бугай начались осенью 2023 года, когда депутаты гордумы обвинили главу в введении в заблуждение участников специальной военной операции (СВО) России на Украине и в склонении гордумы к принятию выгодных для мэра решений.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «В крупном городе ХМАО наступило безмэрие».

Василий Алексеев

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