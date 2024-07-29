Суд осенью рассмотрит жалобы по национализации Серовского завода ферросплавов

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 25 сентября рассмотрит кассационные жалобы бывшего владельца группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова по передаче в собственность государства акций ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы», сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Закрытое судебное заседание по рассмотрению жалоб Юрия Антипова и АО «Компания "Эталон"» состоится в 14:00.

Напомним, в начале февраля Генпрокуратура подала исковое заявление в интересах РФ к акционерному обществу «Компания "Эталон"», а также Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании имущества из чужого незаконного владения данными активами — по данным ведомства, они завладели госпредприятиями в 1990-е годы незаконно и вывели активы за рубеж с целью «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны». Основная претензия заключалась в том, что заводы являются крупнейшими в РФ производителями ферросплавов, которые используются при изготовлении стали для военных нужд.

В конце февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству акции трех уральских заводов, а в мае семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми отклонил жалобы экс-владельцев ЧЭМК на передачу государству акций предприятий.

Ирина Пичурина

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