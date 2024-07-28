В Екатеринбурге рабочие отравились газом во время откачки грунтовых вод

В Екатеринбурге во время откачки грунтовых вод шесть рабочих отравились парами неустановленного газа. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным прокуратуры, это произошло на строительном объекте на 8 км Московского тракта. «Четверо были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи, двое рабочих от госпитализации отказались»,— сказано в сообщении. В пресс-службе свердловского Минздрава «Ъ-Урал» уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга, следователи начали проведение процессуальной проверки по признакам преступления по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Сейчас опрашиваются очевидцы, выясняется точное числа пострадавших и устанавливаются степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Во время проверки истребуется документация о проводившихся работах. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД совместного с коллегами из районного СКР. Инцидент случился на площадке строящегося жилого дома. Шесть разнорабочих при помощи бензиновой помпы откачивали воду, вероятно, скопившуюся после многодневного ливня»,— рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, проводимой органом предварительного расследования»,— отметили в ведомстве. Во время проверки ведомство запросит документы для установления лица, ответственного за соблюдение техники безопасности при выполнении строительных работ.

Полина Хабарова

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