Главные новости за 25 июля. Сочи

Сочинские следователи за первые шесть месяцев 2024 года расследовали более 700 уголовных дел. Более 450 из них были направлены в суд.

В Сочи расследовали уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия в отношении 70-летнего местного жителя. В тайнике в лесу он хранил иностранный карабин.

Девелопер «Альпика Групп» планирует привезти из южного региона Франции 500-летнюю оливу для оливкового сада, который будет разбит на территории нового элитного ЖК в Адлерском районе Сочи. Возможно, под этой оливой отдыхал сам Винсент Ван Гог, поскольку он любил посещать сад, откуда будет вывезено дерево.

Депутаты Горсобрания Сочи на очередной сессии увеличили доходную часть городского бюджета более чем на 1,2 млрд руб. на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Достигнуть этого удалось за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края.

В Сочи проходятся гастроли Марийского государственного театра оперы и балета. До 30 июля горожане и гости курорта смогут посетить постановки всемирно известных балетных спектаклей в исполнении артистов из Йошкар-Олы.

В Сочи завершились общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки. Горожане за время обсуждений внесли более 1,4 тыс. замечаний и предложений.

Новый Генплан Сочи не предусматривает строительство трассы между курортом и Архызом.

Правительство РФ утвердило перечень курортов федерального значения, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. В список вошли, в частности, Сочи и Анапа.

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