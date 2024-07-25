Сочи вошел в перечень курортов федерального значения

Правительство РФ утвердило перечень курортов федерального значения, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. В список вошли, в частности, Сочи и Анапа, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Всего в перечне 55 курортов федерального значения, одна лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области и один курортный регион – Кавказские минеральные воды. Перечень, объясняют власти, нужен, чтобы разграничить подведомственность курортов. Федеральный курорты будет курировать минздрав РФ, прочие признают региональными и отдадут в введение региональным минздравам. В перечень могут быть внесены новые курорты.

Ранее сообщалось, что строительство трассы между Архызом и Сочи не предусмотрено Генпланом последнего. Генплан предусматривает проектирование только объектов местного значения, а автодорога Архыз — Сочи — это федеральный уровень.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram