Сочинского пенсионера осудят за незаконное хранение оружия

В Сочи расследовали уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия в отношении 70-летнего местного жителя. Следователи Адлерского отдела полиции передали материалы в суд, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В полиции рассказали, что пенсионер приобрел винтовку и карабин иностранного производства, а также патроны к ним. Все это он прятал в тайнике в лесу на территории Красной Поляны. Правоохранители изъяли оружие. Его владельца нашли и задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Пенсионеру грозит до пяти лет тюрьмы. Отдельно расследуется дело в отношении лица, у которого мужчина приобрел оружие.

Ранее сообщалось, что в Сочи за полгода расследовали более 700 уголовных дел. Свыше 450 из них направили в суд.

Вячеслав Рыжков

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