Генплан не предусматривает строительство дороги Архыз — Сочи

Новый Генплан Сочи не предусматривает строительство трассы между курортом и Архызом. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на специалиста НИИ перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елену Павленко.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Виды курорта Архыз

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Госпожа Павленко объяснила, что при разработке главного градостроительного документа Сочи строительство дороги к Архызу не учитывалось, так как проект отсутствовал в документах планирования РФ. Специалист уточнила, что Генплан предусматривает проектирование только объектов местного значения, а автодорога Архыз — Сочи — это федеральный уровень.

По мнению спикера, реализация такого масштабного объекта должна включать технические и экономические обоснования. Необходимо также учитывать экологические и социальные эффекты проекта.

Ранее заместитель гендиректора по развитию и проектам Группы «Мантера» Дмитрий Анфиногенов предположил, что трасса между Архызом и Сочи может появиться через 10 лет. По его словам, проект прорабатывает Минэкономразвития.

Вячеслав Рыжков

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