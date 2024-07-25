Гастроли Марийского государственного театра проходят в Сочи

В Сочи проходятся гастроли Марийского государственного театра оперы и балета. До 30 июля горожане и гости курорта смогут посетить постановки всемирно известных балетных спектаклей в исполнении артистов из Йошкар-Олы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии рассказали, что в премьерный день гастролей в Зимнем театре прошла пресс-конференция с участием ведущих артистов и постановщиков балетной труппы. На встрече присутствовали также сочинские чиновники и их коллеги из республики Марий Эл. Солисты театра ответили на вопросы журналистов и рассказали о своей работе.

Показы, уточнили в мэрии, проходятся в рамках культурного проекта «Летние балетные сезоны». Зрители в 2024 году увидят «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Золушку» и другие известные постановки. Билеты можно приобрести в том числе по «Пушкинской карте».

Вячеслав Рыжков

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