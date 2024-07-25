За полгода в Сочи расследовали более 700 уголовных дел

Сочинские следователи за первые шесть месяцев 2024 года расследовали более 700 уголовных дел. Более 450 из них были направлены в суд, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Особое внимание — социально значимым вопросам. Значительно сократились сроки расследования по уголовным делам, представляющим сложность в доказывании, в том числе по многоэпизодным, что является показателем качества работы»,— отметили в мэрии.

В четверг, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия. С этим праздником следователей поздравил глава Сочи Андрей Прошунин. Он отметил, что служба в органах следствия связана с большими опасностями и риском для жизни. Мэр пожелал работникам и ветеранам службы дальнейших профессиональных успехов.

Ранее полиция Сочи представила итоги работы за первое полугодие 2024 года. Правоохранители расследовали более 2,5 тыс. эпизодов преступной деятельности. С января по июль полиция курорта установила 1,5 тыс. лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.

Вячеслав Рыжков

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