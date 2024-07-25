Для элитного ЖК в Сочи из Франции привезут 500-летнюю оливу Ван Гога

Девелопер «Альпика Групп» планирует привезти из южного региона Франции 500-летнюю оливу для оливкового сада, который будет разбит на территории нового элитного ЖК в Адлерском районе Сочи. Как сообщили «Ъ-Сочи» в отделе продаж застройщика, возможно, под этой оливой отдыхал сам Винсент Ван Гог, поскольку он любил посещать сад, откуда будет вывезено дерево. Стоимость оливы приблизительно равна стоимости одной квартиры в ЖК Olivia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В целом проект озеленения ЖК Olivia включает сотни олив, в том числе вековые экземпляры. Кроме этого, на территории будут высажены тысячи кустов лаванды и других субтропических растений и кустарников.

«Климатические и географические условия юга России позволяют априори наделять жилые комплексы уникальными преимуществами. Мы решили пойти дальше и не ограничиваться тем, что подарила нам природа”,— комментирует руководитель отдела маркетинга «Альпика Групп» Анна Макарова.

Жилой комплекс Olivia включает десять 7-этажных домов с собственной благоустроенной территорией. Первая очередь проекта сдается в эксплуатацию осенью 2024 года. Стоимость самого дешевого лота — студии 25 кв. м — начинается от 17 млн руб.

Василий Хитрых

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