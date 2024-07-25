Завершились общественные обсуждения проекта ПЗЗ в Сочи

В Сочи завершились общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки. Горожане за время обсуждений внесли более 1,4 тыс. замечаний и предложений, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Итоги работы обсудили на заседании Градостроительного совета курорта. По итогам общественных обсуждений подготовили заключение, которое опубликовали в газете «Новости Сочи» и разместили на сайте администрации города.

В ближайшее время, сообщили в мэрии, проект ПЗЗ будет направлен на согласование в Минстрой России. С документом также ознакомится управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Общественные обсуждения проекта ПЗЗ начались 26 июля и завершились 24 июля. В процессе в 79 населенных пунктах и четырех районных администрациях Сочи представили экспозиции.

Новые Правила планируют утвердить в третьем квартале 2024 года. Проект ПЗЗ необходим, в частности, для реализации нового Генплана курорта, принятого в конце прошлого года. В проект ПЗЗ включены 289 территориальных зон. Для каждой из них обозначен перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов, а также ограничения на их применение.

Вячеслав Рыжков

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