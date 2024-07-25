Доходную часть бюджета Сочи увеличили на 1,2 млрд рублей

Депутаты горсобрания Сочи на очередной сессии увеличили доходную часть городского бюджета более чем на 1,2 млрд руб. на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Достигнуть этого удалось за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Горсобрания курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Дополнительные средства направят на ремонт дорог в Лазаревском районе, содержание дорог, в том числе «Сочи — Хоста». Дополнительно профинансируют также строительство школы на 1,1 тыс. мест на улице Калараш-Малышева.

Также на сессии депутаты поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки. Граница территориальной зоны ЗО-1 установлена в соответствии с границей функциональной зоны отдыха, установленной в генеральном плане города в отношении обозначенной территории.

Ранее сообщалось, что обсуждения по проекту ПЗЗ завершились. За время обсуждений жители Сочи внесли более 1,4 тыс. замечаний и предложений. В скором времени проект направят в федеральный Минстрой.

Вячеслав Рыжков

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