Главные новости за 24 июля. Сочи

Сочинские спасатели помогли травмированному туристу в горах курорта. Днем накануне, 23 июля, на горе Ачишхо около озера Зеркального мужчина повредил ногу и обратился в экстренные службы, так как не мог самостоятельно передвигаться.

Сочинские полицейские уговорили мужчину с ружьем сдать оружие. Инцидент произошел в микрорайоне Макаренко на улице Абрикосовой, где 52-летний житель из-за ссоры с супругой закрылся в квартире с ружьем и угрожал навредить себе.

Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами летом 2024 года. Средняя стоимость за сутки отдыха в летний сезон в Адлере достигает 11 тыс. руб.

Спортсмен из Сочи Вадим Орлинарцев спрыгнул на вершину горы Эльбрус с вертолета. Прыжок он совершил с высоты 7,2 тыс. м. Во время спуска на парашюте сочинец держал знамя Победы.

В среду, 24 июля, пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вовремя вылететь из Сочи в несколько городов. Всего задержаны семь рейсов.

В Сочи приезжего задержали за татуировки с нацистской символикой. Нарушителя выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму краевого главка совместно с участковым центрального отдела полиции на улице Пластунской.

В Сочи усилили работу по выявлению нарушений земельного законодательства и пресечению самовольного строительства на территории курорта. С начала года на курорте нашли 140 самостроев.

Днем в четверг, 24 июля, в ряде Telegram-каналов появилась информация об отмене из-за непогоды 20 рейсов в аэропорту Сочи. В пресс-службе воздушной гавани опровергли эти сообщения.

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