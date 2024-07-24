Из Сочи задержаны семь рейсов «Уральских авиалиний»

В среду, 24 июля, пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вовремя вылететь из Сочи в несколько городов. Всего задержаны семь рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Компания перенесла время вылета рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Другой причиной назвали увеличенное время обслуживания воздушных судов в аэропорту. Задержаны рейсы по маршрутам Сочи — Барнаул — Сочи, Сочи — Омск — Сочи, Сочи — Пулково, по два рейса по маршрутам Сочи — Домодедово и Сочи — Кольцово. Также указано, что рейс U6-321 из Екатеринбурга был отправлен на запасной аэродром во Владикавказ, рейсы U6-407 и U6-434 из Москвы вынуждены были находиться в зоне ожидания до 40 минут.

Днем накануне в аэропорту Сочи заявляли, что, несмотря на непогоду, авиахаб работает штатно. Вместе с тем в воздушной гавани предупреждали, что 23 и 24 июля могут наблюдаться изменения в расписании рейсов, связанные с плохой погодой. На 23 и 24 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение по ливням, грозам и сильному ветру.

Вячеслав Рыжков

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