Сочинский спортсмен спрыгнул на Эльбрус с вертолета со знаменем Победы

Спортсмен из Сочи Вадим Орлинарцев спрыгнул на вершину горы Эльбрус с вертолета. Прыжок он совершил с высоты 7,2 тыс. м, пишут «Известия». Во время спуска на парашюте сочинец держал знамя Победы.

Своим прыжком господин Орлинарцев установил сразу три новых мировых достижения. По данным издания, сочинец первым в истории спрыгнул с парашютом типа «крыло» на вершину горы Эльбрус. Высота в 7,2 тыс. м, с которой рекордсмен совершил прыжок, также стала достижением (самая удаленная от земли отметка при прыжках на Эльбрус). Одновременно спортсмен показал самое высотное для подобных прыжков раскрытие парашюта.

«Прыжок готовили около восьми месяцев. Собирались прыгать вместе с моим другом, известнейшим воздушным оператором Андреем Слепневым. Но он трагически погиб в ноябре прошлого года. Я принял решение прыгать один и посвятил прыжок его памяти»,— рассказал спортсмен.

Отмечается, что в полете использовалось в основном российское снаряжение. Это высотомер отечественного производства, комплект для обеспечения жизнедеятельности парашютистов на больших высотах.

Вячеслав Рыжков

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