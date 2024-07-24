В аэропорту Сочи опровергли информацию об отмене 20 рейсов

Днем в четверг, 24 июля, в ряде Telegram-каналов появилась информация об отмене из-за непогоды 20 рейсов в аэропорту Сочи. В пресс-службе воздушной гавани опровергли эти сообщения.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию, однако некоторые авиакомпании могут корректировать график своих рейсов в связи со стабилизацией расписания после неблагоприятных погодных условий накануне»,— заявили в аэропорту.

Ранее пресс-служба «Уральских авиалиний» сообщила о задержке семи рейсов из Сочи. Причиной назвали непогоду и увеличение времени обслуживания бортов. В частности, отложен вылет двух рейсов в Москву и двух — в Екатеринбург.

Вячеслав Рыжков

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