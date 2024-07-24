В горах Сочи спасли травмированного туриста

Сочинские спасатели помогли травмированному туристу в горах курорта. Днем накануне, 23 июля, на горе Ачишхо около озера Зеркального мужчина повредил ногу и обратился в экстренные службы, так как не могу самостоятельно передвигаться, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К туристу на помощь отправились также сотрудники Кубань-СПАС. В течение двух часов спасатели добрались до пострадавшего. С горы его транспортировали на носилках к озерам Хмелевского. Оттуда на машине пострадавшего довезли до поселка Красная Поляна. Туриста передали медикам.

По предварительным данным, 33-летний мужчина получил перелом ноги. В Сочи на отдых он приехал из Татарстана. В горы турист пошел вместе со знакомыми, маршрут группа у спасателей не регистрировала.

Вячеслав Рыжков

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