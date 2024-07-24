Адлер стал самым дорогим пляжным курортом лета 2024 года

Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами летом 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов.

В организации подсчитали, что средняя стоимость за сутки отдыха в летний сезон в Адлере достигает 11 тыс. руб. В Абрау-Дюрсо цена на уровне 8,1 тыс. руб., в Ялте — 7,6 тыс. Четвертое и пятое места разделили Геленджик и Сочи, где средняя стоимость составляет 5,9 тыс. руб.

Самыми дешевыми стали курорты Крыма. Наиболее бюджетный отдых в Керчи — 3,1 тыс. руб. Следом идут Судак (3,5 тыс. руб.), Феодосия (3,8 тыс.), Кучугуры (3,9 тыс.). На пятом место по дешевизне Голубицкая — 4,3 тыс. руб.

В целом по Краснодарскому краю средний чек за сутки проживания в отеле составляет 5,6 тыс. руб., что на 22% больше, чем годом ранее. При этом в категории санаторного отдыха кубанский Горячий Ключ является одним из наиболее бюджетных мест — 4,8 тыс. руб. за сутки.

Вячеслав Рыжков

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