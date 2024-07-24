Приезжего в Сочи задержали за татуировки с нацистской символикой

В Сочи приезжего задержали за татуировки с нацистской символикой. Нарушителя выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму краевого главка совместно с участковым центрального отдела полиции на улице Пластунской, рассказали в пресс-службе УВД курорта.

По данным ведомства, 47-летний турист ходил по улице с оголенным торсом и демонстрировал окружающим татуировку, на которой была изображена нацистская символика. Мужчина временно жил на территории гостевого дома, уточнили в полиции.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской символики). Фигуранта арестовали на восемь суток.

Вячеслав Рыжков

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