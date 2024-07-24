Полицейские в Сочи отговорили мужчину с ружьем от необдуманного поступка

Сочинские полицейские отговорили мужчину от необдуманного поступка. Инцидент произошел в микрорайоне Макаренко на улице Абрикосовой, где 52-летний житель из-за ссоры с супругой закрылся в квартире с ружьем и угрожал навредить себе, рассказали в пресс-службе городского УВД.

В операции по спасению участвовали также сотрудники спецподразделения Росгвардии. Вместе с коллегами сотрудники местного пункта полиции проникли в квартиру мужчины и забрали у него ружье «Сайга». В ведомстве отметили, что у сочинца имелось разрешение на оружие.

Мужчину доставили в отдел полиции. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Днем накануне в горах Сочи спасли травмированного туриста. Спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой с горы Ачишхо около озера Зеркального.

Вячеслав Рыжков

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