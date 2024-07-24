С начала года в Сочи выявили 140 самостроев

В Сочи усилили работу по выявлению нарушений земельного законодательства и пресечению самовольного строительства на территории курорта. С начала года на курорте нашли 140 самостроев, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отметили, что регулярно проводят мониторинг в разных районах курорта, в том числе по заявкам граждан. В Хостинском районе при проверке нашли трехэтажный объект капитального строительства с признаками самовольной постройки. Мэрия на этом месте согласовала возведение двухэтажного индивидуального жилого дома. Власти города подали иск о сносе самовольной постройки.

Также с начала года в городе обнаружили 130 фактов нецелевого использования, 60 фактов самовольного занятия земельных участков. По всем случаям готовят иски.

Вячеслав Рыжков

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