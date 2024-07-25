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Коммерсантъ FM
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Работать много и долго

Редактор «Ъ-Итоги Иннопрома» Татьяна Едовина — о том, как на выставке обсуждали дефицит кадров

Проблему кадров на «Иннопроме» в этом году обсуждали активно: ее наличие было заметно не только по возросшим тарифам на такси, но и по темам сессий — например, здоровье сотрудников и количество взятых перекуров теперь беспокоят работодателей отнюдь не из соображений гуманности и социальной ответственности — в случае с обладателями востребованных (особенно с учетом значительной занятости в ВПК) рабочих профессий каждый час работы такого сотрудника важен, констатировали участники сессии «Здоровье, безопасность, человеческий капитал: ключевые факторы устойчивого развития региона». Сессий по ИИ и роботизации тоже прибавилось (в каком ключе участники обсуждали их внедрение, вы можете прочитать на следующих страницах этого выпуска).

Татьяна Едовина

Татьяна Едовина

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Татьяна Едовина

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии оценил общую нехватку кадров в 1,7 млн человек до 2030 года, при этом сейчас на одну открытую вакансию, по данным HH, приходится около трех открытых резюме, тогда как условной нормой считается значение в диапазоне от четырех до восьми. Из-за роста зарплат таксистов и курьеров эти сферы теперь также конкурируют за кадры, то есть компания должна не только привлечь квалифицированного сотрудника лучшими условиями по сравнению с непосредственными конкурентами, но и доказать, что эти условия лучше, чем в случае с занятостью, не требующей диплома или технических знаний. От такого перетока, например, страдает строительство: для многих мигрантов работа курьером или в такси предпочтительнее, чем на стройке. Больше же всего страдают от нехватки кадров предприятия, работающие в небольших и удаленных городах: новых сотрудников привлекать сложно — остается удерживать тех, кто уже работает.

В Екатеринбурге, впрочем, заметен и еще один эффект: ни в каком другом российском городе мне с такой частотой не попадались девушки-водители. Этот тренд тоже обсуждался (привлечение женщин в мужские профессии), как и сдвиг возрастных границ — впрочем, здесь сказывается еще один фактор: зачастую люди, обладающие необходимыми техническими знаниями, уже близки к пожилому возрасту (нередки случаи, когда на производстве остается всего несколько человек, знающих технологическую сторону того или иного процесса — на рынке же таких кадров может и вовсе не быть).

Бум спроса на технологии в таких условиях совсем не выглядит случайным — в условиях давления на рынок труда со всех сторон (от сокращения доступного пула сотрудников до ограничения миграции и старения населения) компаниям остается уповать лишь на автоматизацию. Это подтверждают и те, кто масштабирует инновации — например, в «Сколково» отмечают резкий рост запросов на помощь в организации «безлюдных» производств в последние два года. Готовить же кадры долго — некоторые начинают с детского сада (и это не анекдот), надеясь, что такая популяризация пробудит утраченный интерес к инженерным и рабочим профессиям. Впрочем, после волны популярности экономических и юридических специальностей спрос уже сместился на ИТ-профессии и трудоустройство в компаниях—лидерах «платформенной экономики».

Насколько успешной окажется такая популяризация — покажет время. Пока из Свердловской области, где проходила выставка, уезжают 37 учащихся из 100, и это притом, что Екатеринбург выглядит оживленнее многих региональных центров. У дефицита кадров есть как минимум один большой плюс — это новое отношение к сотрудникам, хотя признание ценности человеческого ресурса имеет и чисто экономическое обоснование (так как повышает мотивацию, инициативность, склонность к инновациям). Искусственный интеллект в этом процессе, конечно, помощник (рост зарплат все-таки должен быть сопряжен с увеличением производительности), но, судя по всему, нескоро обеспечит безусловное право на отдых.

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