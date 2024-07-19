Глобальный сбой в системах Windows не повлиял на работу IT-сервисов России

Глобальный IT-cбой устройств с операционной системой Windows 10 не повлиял на работу российских аэропортов и авиакомпаний, рейсы выполняются по расписанию. Отсутствуют проблемы с информационными системами РЖД. Также штатно работают российские электростанции и энергосистема.

«На данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступало»,— сообщили ТАСС в Минцифры. В Росавиации уточнили, что российские гражданская авиация последние несколько лет внедряет в работу отечественное программное обеспечение. В пресс-службе московских аэропортов Домодедово и Шереметьево подтвердили отсутствие сбоев в работе. О штатной работе IT-сервисов сообщили российские авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и Red Wings.

«Росатом» сообщил, что системы концерна «Росэнергоатом» работают на «импортонезависимом ПО», поэтому проблем в работе нет. «Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ. Работаем в обычном режиме»,— заявили «РИА Новости» в «Системном операторе ЕЭС».

С ночи 19 июля начались перебои облачных систем компании Microsoft Azure. В результате были отменены авиарейсы в США, нарушена работа Лондонской фондовой биржи, сбой повлиял на IT-системы Израиля, Германии, Австралии. К сбою в системах Microsoft могла привести ошибка в программном обновлении от компании CrowdStrike, предоставляющей услуги по киберзащите.

Подробнее о сбоях — в материале «Ъ» «Облачность Microsoft накрыла полмира».