Зеленский признал, что Украина не сможет силой вернуть потерянные регионы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен оказать давление на правительство России, чтобы вынудить его начать переговоры. Он также допустил, что вернуть Украине потерянные территории может помочь дипломатия, а не сила.
Владимир Зеленский
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Я думаю, что, оказав давление на Россию, можно договориться о дипломатическом урегулировании»,— сказал он в интервью BBC. Украинский президент добавил, что более выгодные позиции Украины на поле боя обеспечат ей более выгодное положение во время переговоров.
Президент России Владимир Путин в июне выдвинул условия Москвы для мирного урегулирования конфликта. Среди них — вывод украинских войск из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Условия российского президента раскритиковали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, генсек НАТО Йенс Столтенберг и сам Владимир Зеленский.
В 2022 году президент Украины подписал закон, согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Осенью того же года господин Зеленский заявлял, что отказывается от переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, Киев готов к переговорам, но с другим президентом России. Российские власти неоднократно заявляли, что РФ к переговорам готова, но Украина сама отказалась вести их.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».