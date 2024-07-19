Карлсон рассказал о частном разговоре с Путиным после интервью в феврале

Американский журналист Такер Карлсон рассказал The Wall Street Journal о подробностях встречи с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года. По словам господина Карлсона, после того как камеры были выключены, российский президент выразил обеспокоенность, что военная операция на Украине может перерасти в ядерный конфликт. Он также изложил журналисту свой план по мирному урегулированию боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Такер Карлсон

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

В материале WSJ говорится, что после окончания интервью Владимир Путин и Такер Карлсон «поговорили наедине вдали от съемочной группы и телохранителей». Во время этого разговора Владимир Путин выразил обеспокоенность, что конфликт на Украине может стать ядерным, а также «пожаловался», что не разговаривал с президентом Джо Байденом с февраля 2022 года. Президент также сказал журналисту, что мирным усилиям препятствуют некоторые члены администрации Джо Байдена, «чьи семейные корни находятся в сегодняшней Украине».

WSJ пишет, что Такер Карлсон также пытался расспросить Владимира Путина о материалах секретных советских архивов, связанных с заместителем Адольфа Гитлера — Рудольфом Гессом. Он бежал в Великобританию в 1941 году и якобы рассказывал на допросах, что Гитлер был одержим демонами. Такер Карлсон в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что «точно знает об одержимости демонами» Адольфа Гитлера. «Путин, казалось, не мог или не хотел отвечать»,— говорится в материале WSJ.

По словам Такера Карлсона, вместо ответа на эту реплику Владимир Путин изложил журналисту первоначальный мирный план по урегулированию боевых действий.

9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным длительностью 2 часа и 7 минут. Беседа была посвящена отношениям России и США, конфликту на Украине, а также связям российской стороны с НАТО. Журналист объяснял, что решил поговорить с российским президентом, поскольку американцы не знают о происходящем в России и на Украине.

Подробнее об интервью Путина Карлсону — в материале «Ъ» «У меня тогда все».