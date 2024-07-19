Хабаровские власти с 2025 года хотят ограничить использование труда мигрантов

В Хабаровском крае планируется ввести ограничения на использование труда мигрантов по ряду видов работ, сообщил «Ъ» врио главы региона Дмитрий Демешин. Вопросы о ситуации с мигрантами «Ъ» задал к первому прямому эфиру врио губернатора.

«Исходя из положительного опыта других субъектов РФ по ограничению использования труда иностранных граждан, в настоящее время правительством края прорабатывается вопрос установления запрета на привлечение работников из-за рубежа в отдельные отрасли экономики начиная с 2025 года»,— ответил через помощника врио губернатора.

Регион остается единственным в Дальневосточном федеральном округе, в котором подобные ограничения еще не вводились. Тем не менее власти уверяют, что не фиксируют увеличения количества трудовых мигрантов из Средней Азии за счет соседних регионов в крае. Численность мигрантов находится на уровне прошлых лет, заверили власти, не приведя точную цифру.

О миграционной политике РФ — в материале «Ъ» «Зачем они нужны, эти товарищи?».

Эрнест Филипповский, Хабаровск