Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержан по делу о взятке

Правоохранительные органы задержали заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мстислав Дымнич

Фото: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислав Дымнич

Фото: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области

По данным «Ъ», подмосковное ГСУ СКР просит Тверской суд отправить чиновника в СИЗО.

Мстиславу Дымничу 40 лет. Согласно данным на сайте Фонда капремонта Подмосковья, он занимает должность заместителя генерального директора фонда по конкурентным процедурам. В 2024 году Мстислав Дымнич получал благодарность от правительства России.