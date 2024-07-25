Цифровизация и развитие новых технологий — одни из ключевых векторов развития строительного рынка. Об особенностях внедрения разработок в крупные проекты и роли в этом процессе импортозамещения в интервью «Ъ-Итоги Иннопрома» рассказал гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев

Фото: ГК «КОРТРОС» Гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев

Фото: ГК «КОРТРОС»

— На выставке «Иннопром» ГК «КОРТРОС» рассказала о своем опыте применения фотоэлектрических панелей. В чем суть этого решения?

— Участие в главной промышленной выставке России — это важный ежегодный рубеж для нашей команды. В прошлом году нами был представлен самый энергоэффективный дом России в Академическом районе Екатеринбурга. Мы впервые внедрили уникальные российские фотоэлектрические панели. Сейчас монтаж аналогичного оборудования ведется на фасадах жилых небоскребов HEADLINER в Пресненском районе Москвы. 724 интегрированных фотоэлектрических модуля (BIPV) четырех цветов суммарной мощностью 67 кВт позволят получить около 24 тыс. кВт•ч электроэнергии в год. Выработанный ресурс будет использоваться для освещения общественных пространств и позволит жителям квартала экономить около 170 тыс. руб. в год.

Панели занимают площадь, превышающую площадь крыши, что позволяет генерировать больше электроэнергии. Благодаря вертикальному расположению они не требуют очистки от снега и используют отраженный от него свет.

— Панели могут активно применяться в жилищном строительстве?

— У этой технологии большой потенциал для строительной отрасли, однако пока фотоэлектрические панели, скорее, смелый эксперимент, чем распространенная практика. Солнечные фасады позволяют снизить эксплуатационные затраты и усилить независимость объекта от роста тарифов на электроэнергию. Мы обеспечим надежный и стабильный доступ к энергии для наших жителей. Использование технологии — вклад в чистую энергетику. Панели позволяют сократить выбросы углеводорода в атмосферу.

— Какие еще инновации, на ваш взгляд, можно назвать ключевыми сейчас на строительном рынке?

— Сейчас главный тренд в девелопменте — цифровизация. Мы пионеры этого направления в России. Около десяти лет назад мы начали реализацию проекта «Умная квартира». Тогда запуск основывался, скорее, на интуитивном ощущении. Сегодня мы видим, что продукты и технологии «Умный дом» — это маст-хэв на девелоперском рынке. Тем временем, вновь опережая коллег по цеху, мы идем еще дальше и создаем проект крупнейшего в России цифрового квартала. Он появится на территории микрорайона «Дом культуры железнодорожников» в Перми, а это более 25 га. Уникальность проекта не только в масштабах цифровизации, но и в новом уровне сервисов. Технологии позволят проводить регулярный мониторинг работы инженерных систем здания, контролировать качество выполнения работ и занятость сотрудников. Благоустройство района будет отвечать последним тенденциям и будет продумано до мелочей. Все бытовые вопросы жители многоквартирных домов смогут решать оперативно и в удобное время с помощью функционального и понятного мобильного приложения. Уровень сервиса для жителя достигнет стандартов гостиничного бизнеса. В проекте будет кардинально пересмотрено взаимоотношение управляющей компании и собственников жилья. Все процессы внутри УК будут оцифрованы и прозрачны для собственников. Все объекты строящегося квартала в Перми станут частью единой цифровой среды — современной и не имеющей аналогов в России экосистемы комплекса зданий на базе единой цифровой платформы. Планируется построить первую в регионе «умную» школу на 1,4 тыс. мест и «умный» детский сад на 200 мест.

В архитектуру IT-решений мы заложим принцип открытости. Подход позволит бесшовно интегрировать новые услуги и сервисы в цифровой ландшафт. На этапе эксплуатации можно расширить перечень сервисов для резидентов. Например, в платформу можно будет интегрировать работу роботов-доставщиков: они смогут передавать сигналы в мобильное приложение жильца о приезде, а также обмениваться сигналами с домом, чтобы найти место для парковки.

— Возможно, существуют инновационные разработки, в будущее которых вы не верите или считаете их применение нецелесообразным?

— Проверку временем пройдут те технологии, которые действительно делают нашу жизнь проще и комфортнее. А те инновации, что лишь усложняют действие за счет добавленной цифровой составляющей, вероятно, не останутся с нами надолго. Однако покупательские предпочтения могут измениться совершенно непредсказуемым образом. Около 15 лет назад инновацией считался видеодомофон, а сейчас его наличие —распространенная практика.

— С какими сложностями застройщики сталкиваются при внедрении инновационных технологий в проекты? Санкции сильно сдерживают этот процесс?

— Мощный фактор, определяющий развитие рынка сегодня,— импортозамещение, достижение технологической независимости. За прошедшее время в России реализовано более 2 тыс. проектов по созданию аналогов продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа. Естественным образом санкции ускорили процесс импортозамещения практически во всех сферах промышленности. Сам факт их наличия стал стимулом для российских компаний, чтобы усовершенствовать свои разработки. Где-то это далось легче, где-то — сложнее. В целом резкое изменение цепочек производства игрокам рынка преодолеть удалось. Но сложности, связанные с внедрением инновационных технологий, все же сохраняются. Например, сейчас отсутствуют стимулы для применения возобновляемых источников. У жителей многоквартирных домов растут расходы на эксплуатацию, так называемые общедомовые нужды. Также налицо нехватка пунктов зарядки электромобилей.

— «КОРТРОС» активно участвует в проектах комплексного развития территорий (КРТ). Подход к таким проектам отличается от обычной застройки? Чем?

— Для нас работа в формате комплексного развития территорий не только привычна, но и обоснованна. Во-первых, механизм позволяет оптимизировать инвестиционно-строительный цикл, а во-вторых, фактически с нуля создать пространство, которое полностью соответствует современным требованиям комфорта. Такой подход требует меньшего числа компромиссов. Для будущих жителей преобразованных районов это означает, что комфортная среда не прервется, как только человек покинет квартиру или внутренний двор. Застройщик заботится о транспортных развязках, детских учреждениях и даже рабочих местах, создавая локальные места приложения труда.

Частный бизнес начинает активно заходить в проекты КРТ, но не все застройщики решаются на такое строительство. КРТ требует высоких компетенций не только непосредственно в строительстве, но и в благоустройстве, проектировании дорожно-транспортной системы и возведении инфраструктурных объектов. Заключение договора о КРТ часто подается как успех, но таковыми эти события будут только через несколько лет. Пока что далеко не все игроки осознают все сложности, с которыми им предстоит столкнуться при реализации крупного проекта.

— В проектах КРТ требуется более активное внедрение инновационных технологий?

— Действительно, проекты КРТ — драйвер для развития современной многофункциональной городской среды. Жизненный цикл крупного проекта близится к десятилетию, и девелоперу приходится думать о том, что клиент будет считать красивым и удобным через несколько лет. КРТ требует от нас особого внимания к качеству и создает обязательства перед клиентами. Еще один бонус КРТ — увеличение площади квартир. В проектах комплексной застройки это важный фактор, позволяющий создавать условия для комфортного проживания семей.

— Насколько активно идет цифровизация в девелопменте?

— Сегодня бизнес делает заметные шаги вперед в направлении цифровизации. Например, мониторинг стройплощадок с помощью средств видеофиксации. Таким опытом обладает и «КОРТРОС». Мы тиражируем успешный пилотный проект по видеомониторингу внутренних помещений и регулярным облетам стройплощадок. Дроны и камеры наблюдения делают фотофиксацию нарушений, а мы затем формируем список и передаем подрядчику для устранения. Ключевую роль в процессе внедрения новых технологий в строительство играет федеральный проект «Умный город». Прецедентом для рынка в этом направлении стал район Академический в Екатеринбурге. В этом проекте мы предусмотрели новые возможности контроля системы жизнеобеспечения и другие цифровые решения.

В цифровом квартале в Перми мы выведем цифровые решения на новый уровень. Мы полностью закроем вопросы безопасности в микрорайоне, а качество сервиса позволит по-новому посмотреть на привычные вещи: заказ услуг, зарядку электромобилей, бесконтактный пропуск на территорию или же контроль за работой управляющей организации. Уже на этапе создания образа строящегося района мы сформировали стандарт смарт-инфраструктуры, который не только включает требования к цифровым сервисам, но и затронет бизнес-процессы застройщика.

Развивать цифровые технологии нам помогает надежный партнер — Сбербанк, с которым мы в июне подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровых технологий. На последней выставке «Иннопром» мы с коллегами из Сбера договорились сотрудничать и при реализации московского премиального проекта ТАТЕ. Мы будем обмениваться опытом в области развития искусственного интеллекта и улучшения цифровых сервисов.

— Какие основные факторы сдерживают или замедляют цифровизацию строительной отрасли?

— За последние минимум восемь лет строительная отрасль прошла большой путь. Есть положительный опыт в части цифровизации строительного контроля, бизнес-процессов продаж, перехода на цифровое проектирование, применения технологий видеоаналитики для контроля над соблюдением ТБ. Каждое такое решение потенциально несет ценность для бизнеса, однако существенный рост бизнес-показателей возможен лишь при комплексном подходе к цифровизации всего сквозного девелоперского процесса. Длительность среднего девелоперского проекта составляет от двух с половиной до трех с половиной лет. Своевременность и точность принятия управленческих решений — залог успешности компаний. Актуальное и полное понимание статуса проекта позволяет вносить корректировки в проекты, которые в портфеле девелопера находятся на более ранних этапах. Для этого необходимо цифровизировать сквозной процесс.

Логичным дальнейшим развитием этого направления является построение платформенных решений, которые позволяют получить синергетический экономический эффект для компаний за счет синхронизации отдельных бизнес-процессов. Комплексная цифровизация строительной компании позволяет повысить эффективность процессов за счет сокращения времени принятия решений и повышения точности. Полное раскрытие потенциала данного подхода возможно за счет применения ИИ, который позволяет перейти от систем контроля и мониторинга к системам принятия управленческих решений.

Успешная цифровизация невозможна без решения проблемы безопасности и защиты данных. Чем выше уровень, тем выше киберриски. Единая цифровая платформа компании должна соответствовать самым современным требованиям информационной безопасности, что требует больших бюджетов и высоких компетенций. Существует проблема интеграции различных цифровых систем и технологий от разных производителей. Отсутствие единых правил на рынке цифровых продуктов для строительной отрасли приводит к необходимости дополнительной разработки интеграционных IT-решений, которые стоят денег и требуют поддержки и доработки вслед за доработками основных IT-продуктов.

Ну и последнее: проблема нехватки специалистов для реализации задач по внедрению инновационных решений в работу. Строительная отрасль находится в серьезнейшей конкуренции за высококвалифицированные IT-кадры. Для специалиста такого профиля предпочтительным местом работы чаще всего становятся банковские структуры либо телекоммуникационные корпорации. Девелопмент же пока не так привлекателен. Однако благодаря тому, что цикл проекта довольно длительный, у нашего бизнеса есть высокий потенциал на развитие и результат.

Интервью взяла Ольга Мухина