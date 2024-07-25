Заместитель председателя правительства Московской области—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева — о региональном инвестиционном стандарте (РИС) и почему он значительно облегчает и ускоряет реализацию инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Московской области—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО Заместитель председателя правительства Московской области—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО

РИС, разработанный на федеральном уровне, работает уже порядка двух лет: в той или иной степени он внедрен в инвестиционную работу на уровне регионов, адаптирован под локальные задачи и специфику, в него вплетены существующие меры поддержки, он служит ориентиром для ведомств и инвестиционных блоков региональных правительств. Сразу скажу: в Подмосковье РИС работает отлично. Мы не только успешно внедрили все элементы регинвестстандарта, но и стали инициаторами шестого элемента — ЦУР «Бизнес», отвечающего за обратную связь.

Чем полезен РИС? Это фундаментальный алгоритм для реализации инвестпроектов, где прописано, какое ведомство, что и в какие сроки должно сделать, куда и в каких ситуациях может обратиться инвестор, какими рычагами он располагает. Главное — это не чек-лист для «самопроверки» и оценки корректности собственных действий, это инструмент контроля за тем, как профильные сотрудники регионального правительства и организаций «работают» с вашим проектом. Также РИС связывает логику всего процесса с реальным инструментарием.

Как это происходит у нас? Строго говоря, РИС со всеми его элементами у нас упакован в три реальных сегмента: инфраструктура, поддержка и сопровождение. За первым стоят существующие возможности для локализации. У нас это 69 индустриальных парков, 5 ОЭЗ, 19 технопарков, недвижимость в формате «Лайт индастриал» и другие варианты: от земли «в чистом поле» до готового здания. В ОЭЗ работают более 200 резидентов, в индустриальных парках — свыше 1,5 тыс., в технопарках — более 550 компаний. Их совокупные инвестиции уже перевалили за 750 млрд руб. И это не предел возможностей наших инфраструктурных площадок.

Второй элемент — это меры поддержки инвесторов. Здесь мы определяем релевантную поддержку: льготная это земля без торгов или аренда за 1 руб. участка, помещения или здания, финансовая помощь в виде субсидии, льготного займа, гранта или же гарантия. А возможно, это промышленная ипотека для строительства предприятия или покупки готового объекта.

Третий — сопровождение. Это прием и обработка документов, аналитика, ведение проекта, решение возникающих проблем и обратная связь с инвестором. Сюда встроены несколько мощных инструментов. Например, Инвестпортал региона — единое окно, в котором можно и ознакомиться, и подать заявку на меру поддержки, и с живым человеком о своей проблеме пообщаться. К порталу мы прикрутили множество сервисов: от калькуляторов мер поддержки до, например, подбора площадки на инвестиционной карте, где можно и найти, и изучить, и сразу за предоставлением обратиться.

Новый сервис «Путь инвестора» — «дорожная карта» по реализации инвестпроекта. Она индивидуальна и делает процесс контроля со стороны инвестора еще проще: видны этапы реализации проекта, текущий статус. Фактически за названием «Путь инвестора» стоят порядка 40 разных организаций, госструктур и инстанций. А для удобства инвестора ему предоставляют персонального менеджера, который ответит на все возникающие вопросы.

РИС делает процесс инвестирования и реализации проекта достаточно прозрачным. Те, кто уже понял его суть, заходят на новый круг инвестирования более уверенно. Иначе как бы мы запускали в Подмосковье по 450 проектов в год?