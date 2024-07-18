Глава ФТС рассказал Путину о росте сборов на 500 млрд рублей

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что за первое полугодие ведомство перечислило в бюджет 3,361 трлн руб. сборов, что примерно на 500 млрд руб. больше, чем в тот же период прошлого года. Господин Пикалев указал, что за шесть месяцев повысилась результативность таможенного контроля.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— отметил Владимир Путин на встрече. «Собранные доходы составили 3,361 трлн руб. Одновременно повысилась результативность таможенного контроля, и в рамках системы управления рисками довзыскано 11 млрд руб. Контроль после выпуска товаров обеспечил поступления в размере почти 25 млрд руб.»,— уточнил глава ФТС.

Владимир Путин спросил о строительстве жилья для сотрудников таможни, в частности на Дальнем Востоке: «Насколько я понимаю, тут есть определенная затяжка с выделением средств, или что там?». Валерий Пикалев рассказал, что на эти цели в бюджете предусмотрено 3,6 млрд руб., но не определен главный распределитель средств.

Глава ФТС также сообщил, что для увеличения объемов внешнеторгового оборота ведомство стремится к полномасштабной цифровизации. «Наш стратегический вектор — это построение интеллектуальной таможни. И конечно же, целевым ориентиром организации работы пунктов пропуска для нас служит поставленная вами задача сократить до десяти минут типовое время досмотра грузового транспорта на границе»,— сказал Валерий Пикалев.

С января по июнь внешнеторговый оборот России составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС, сообщал Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. На экспорт из этих средств пришлось 13,3 трлн руб., на импорт — 8,37 трлн руб. В 2023 году объем внешней торговли составил $710,2 млрд, снизившись на 16,2% по сравнению с 2022 годом.