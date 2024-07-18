КС признал усыпление бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд России признал усыпление бездомных животных исключительной мерой, которую можно применять только в случае угрозы для человека или болезни животного. Основанием для этой меры не могут стать загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов, поскольку это не соответствует конституционным гуманистическим началам в обращении с животными.

Конституционный суд рассматривал обращение Верховного суда Бурятии. В судебную инстанцию обратились местные зоозащитники, выступающие против закона, который позволял местным властям усыплять бездомных животных через месяц после отлова, если их не забрали из приюта.

В постановлении КС говорится, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает умерщвление бездомного животного, если оно напало на человека, проявило «немотивированную агрессивность», является носителем опасной болезни или в случае «непереносимых физических страданий». КС исключил «любое иное истолкование в правоприменительной практике».

Закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу в 2018 году. Изначально в нем закреплялись единые требования, однако принятые в июле 2023 года поправки позволили регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. В том же году Бурятия стала первым регионом, в котором разрешили усыплять отловленных животных. Вслед за этим аналогичные меры приняли в Туве, Удмуртии, Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, Забайкальском крае, на Чукотке и в Якутии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Четвероногие дошли до Конституционного суда».

Лусине Баласян