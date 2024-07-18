Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КС признал усыпление бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд России признал усыпление бездомных животных исключительной мерой, которую можно применять только в случае угрозы для человека или болезни животного. Основанием для этой меры не могут стать загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов, поскольку это не соответствует конституционным гуманистическим началам в обращении с животными.

Конституционный суд рассматривал обращение Верховного суда Бурятии. В судебную инстанцию обратились местные зоозащитники, выступающие против закона, который позволял местным властям усыплять бездомных животных через месяц после отлова, если их не забрали из приюта.

В постановлении КС говорится, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает умерщвление бездомного животного, если оно напало на человека, проявило «немотивированную агрессивность», является носителем опасной болезни или в случае «непереносимых физических страданий». КС исключил «любое иное истолкование в правоприменительной практике».

Закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу в 2018 году. Изначально в нем закреплялись единые требования, однако принятые в июле 2023 года поправки позволили регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. В том же году Бурятия стала первым регионом, в котором разрешили усыплять отловленных животных. Вслед за этим аналогичные меры приняли в Туве, Удмуртии, Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, Забайкальском крае, на Чукотке и в Якутии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Четвероногие дошли до Конституционного суда».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...