Главные новости к утру 18 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город пытался атаковать безэкипажный катер, но российские военные отразили атаку. Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Новороссийске. Еще два беспилотника были уничтожены над Брянской областью.

Несмотря на стабильный трафик торгцентров России, посещаемость магазинов основных товарных категорий в первом полугодии снизилась на 3–12% год к году.

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заверили, что глава государства переносит заболевание легко. Однако его запланированное на сегодня выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе отменено.

У МИД России может появиться собственная информационная система, узнал «Ъ». Она будет обеспечивать внутриминистерскую коммуникацию и поддерживать граждан, находящихся за рубежом.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия готова в любой момент начать наступление в Ливане. По его словам, все зависит от действий ливанского движения «Хезболла» и дальнейших переговоров.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года Россия поставила рекорд экспорта в Китай алюминиевой проволоки. За этот период экспорт составил $4,5 млн. Подробнее

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии вместе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».