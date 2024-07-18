Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ готов в любой момент начать наступление в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) может «в одно мгновение» начать наступление в Ливане. Сейчас, по словам министра, Израиль приближается «к перепутью принятия решений», но все зависит от действий ливанского движения «Хезболла».

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛа, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий "Хезболлы"»,— сказал господин Галант, выступая перед резервистами бригады Одед (цитата по The Times of Israel).

В то же время Йоав Галант подчеркнул, что Израиль готов идти на переговоры с «Хезболлой». «Если "Хезболла" захочет начать диалог с Израилем и мы добьемся ситуации, когда они отойдут от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся»,— добавил он.

С 2023 года «Хезболла» обстреливает север Израиля, поддерживая палестинское движение «Хамас» в его войне с ЦАХАЛом. Израильская армия в ответ наносит удары по территории Ливана. 16 июля ЦАХАЛ сообщил, что районы Израиля были атакованы как минимум 40 снарядами, запущенными с ливанской территории. За несколько часов до этого Израиль заявил о ликвидации двух членов «Хезболлы».

Подробнее о том, как жители Израиля и Ливана оценивают вероятность эскалации,— в материале «Ъ FM» «ЦАХАЛ заявил о боевой готовности».

Милена Костерева