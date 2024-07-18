Главные анонсы 18 июля

Депутаты Европарламента проголосуют за нового председателя Еврокомиссии на следующие пять лет.

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) пройдут заседание совета управляющих Европейского центрального банка по монетарной политике и пресс-конференция по его итогам.

В Милуоки (США) запланировано выступление Дональда Трампа в последний день общенационального съезда Республиканской партии.

В 235-м гарнизонном военном суде планируется рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста начальнику Главного управления связи вооруженных сил РФ Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки в размере более 36 млн руб.

В Москве Арбитражный суд рассмотрит заявление ПАО «Банк "Траст"» о признании несостоятельным (банкротом) бывшего президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления коррупционной направленности.

В России состоится аукцион на Завитинское месторождение лития в Забайкальском крае.

В Узбекистане пройдет визит президента Киргизии Садыра Жапарова. Запланирована встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В Калужской области состоится международный фестиваль авторской анимации под открытым небом «Бессонница».