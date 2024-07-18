РБК: СКР возбудил дело из-за обмана робота на торгах зарубежными акциями

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции за счет обмана торгового робота, сообщает РБК. По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам зарегистрированной в США W-Empirical Holding на 154,6 млн руб.

В материалах дела говорится, что подозреваемые с февраля по май 2022 года совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами. Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, а затем увеличивали ее. Таким образом инвесторам удалось заставить алгоритм W-Empirical Holding продать им бумаги по более низкой цене и выкупить их же по более высокой.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс», который в октябре 2022 года ушел из России. Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. было выведено со счетов, а 96,05 млн руб. было заблокировано «Фридом Финансом» из-за начавшегося разбирательства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). Фигурантами указаны два человека — Зинченко В. И. и Кулешов С. П. Однако, по словам источника РБК, они не единственные обвиняемые в подобных манипуляциях. Отмечается, что сам Кулешов не совершал сделок с ценными бумагами. Он только открыл счета в банке, брокере и депозитарии, а после передал доступ к ним Зинченко. Ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Аналогичная схема заблуждения алгоритма W-Empirical Holding с помощью фиктивных сделок была раскрыта в Казахстане в 2019 году, обращает внимание РБК. В июле 2022 года суд признал трейдера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Милена Костерева