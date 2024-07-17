От соды до суда

Как стало известно “Ъ”, к восьми годам заключения приговорили в Москве бывшего высокопоставленного сотрудника Объединенной компании (ОК) «Русал» Алексея Тарасова. Кандидат химических наук, награжденный почетным знаком «Гордость "Русала"», был признан виновным в особо крупном мошенничестве — завышении цен при поставках каустической соды. Суд посчитал доказанным, что, вводя в заблуждение тендерный комитет и приобретая сырье у подконтрольных ему фирм, господин Тарасов вместе со своим сообщником (осужден на семь с половиной лет) обогатился более чем на 1 млрд руб., который им предстоит возместить. Господин Тарасов свою вину отрицает, утверждая, что работал только на благо компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тарасов утверждает, что никакого мошенничества не совершал, а работал только на благо своей компании

Фото: из личного архива Алексея Тарасова Алексей Тарасов утверждает, что никакого мошенничества не совершал, а работал только на благо своей компании

Фото: из личного архива Алексея Тарасова

Приговор 41-летнему Алексею Тарасову судья Дорогомиловского райсуда Юлия Рудакова огласила после более чем полугода слушаний. Уже бывший директор департамента снабжения энергоресурсами АО «ОК Русал Торговый дом (ТД)» был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в качестве наказания ему назначено восемь лет колонии общего режима. Его сообщник — гендиректор и основной учредитель ООО «КР Групп» Александр Тищенко — получил на полгода меньше. Солидарно они должны возместить признанному потерпевшей стороной подразделению «Русала» «Русал Урал» ущерб, указанный в удовлетворенном судом гражданском иске в размере более чем 1 млрд 90 млн руб. В счет его погашения пойдут машины, квартиры и другое имущество осужденных и их родственников, на которые был наложен арест еще во время предварительного следствия.

В окружении фигурантов дела “Ъ” заявили, что они неприятно поражены тем, что суд в своем решении полностью повторил сроки, которые запрашивали в прениях сторон гособвинители из местной прокуратуры.

По их словам, приговор будет обязательно обжалован, так как приговоренные «считают себя невиновными».

По данным “Ъ”, уголовное дело о масштабных хищениях средств подразделения «Русал Урал» было возбуждено в июне 2022 года по заявлению службы безопасности головной компании.

Согласно материалам расследования, господин Тарасов вступил в преступный сговор с Александром Тищенко еще в январе 2016 года. Тогда первый из них занимал (еще с 2012 года) более скромную должность начальника отдела каустической соды коммерческого департамента Глиноземного дивизиона в филиале ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.», входящего в единую структуру АО «ОК Русал ТД».

В список его задач входила, помимо прочего, организация бесперебойных поставок натра едкого — товарной жидкой соды каустической — на предприятия «Русала Урал».

Как уточнил один из защитников Алексея Тарасова, председатель московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры» Игорь Шурпик, его подзащитный, выпускник МГУ и кандидат химических наук, считался одним из ведущих специалистов в своей сфере и смог обеспечить поставки сырья «Русалу» по минимальной цене.

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Между тем, как говорится в уголовном деле, начальник отдела, используя свои знания и авторитет, вводил в заблуждение членов тендерного комитета. По данным защиты, план закупок каустической соды составлялся в ноябре на следующий год. Учитывая изменения потребностей, нужны были новые поставки от производителя — АО «Саянскхимпласт», которое осуществляло их через своего дистрибутора компанию «Вектор». Как посчитали следователи, Алексей Тарасов и Александр Тищенко представили тендерному комитету подконтрольную им столичную фирму «Эйвид», якобы также дистрибутора «Саянскхимпласта», с которой в 2016 году был заключен договор на поставку почти 50 тыс. тонн каустической соды более чем на 1,5 млрд руб. В 2019–2019 годах, по версии следствия, подельники в целях конспирации зарегистрировали в деревне Аленино Киржачского района Владимирской области новую компанию — «КР Групп», через которую таким же образом провели еще один контракт на поставку почти 35 тыс. тонн каустической соды на 1,46 млрд руб. Опираясь на данные экспертизы, следствие решило, что вывод о невозможности покупки сырья напрямую у «Вектора» был надуман, а закупалось оно по завышенной цене.

По выводам специалистов, в первом случае разница в ценах, осевшая в карманах господ Тарасова и Тищенко, составила почти 589 млн руб., а по второму контракту — более 501 млн руб.

В июне 2022 года УВД Западного административного округа возбудило по данному факту уголовное дело, а фигурантов поместили в СИЗО-3 «Пресня». Правда, как отмечают адвокаты, внутренняя проверка в «Русале» шла с 2019 по 2022 год, а Алексей Тарасов за это время не только дал все необходимые объяснения, но и получил повышение до директора департамента снабжения энергоресурсами АО «ОК Русал ТД». По данным адвокатов, он много раз ездил в служебные командировки, включая пять поездок в США, но всегда возвращался обратно. Более того, топ-менеджер стал одним из семи сотрудников алюминиевой компании, награжденных почетным знаком «Гордость “Русала”» и грамотами за подписью основателя ОК Олега Дерипаски.

Все обвинения Алексей Тарасов называл надуманными, настаивая, что лишь искал сырье по минимальным ценам, которые, кстати, держались и после возбуждения уголовного дела.

Изменения же стоимости он объяснял конъюнктурой рынка, так как она не могла оставаться неизменной. По версии защиты, она могла меняться хотя бы потому, что каустическая сода является побочным продуктом при производстве поливинилхлорида, долго не хранится и сбывается оперативно.

Игорь Шурпик особо отметил, что первые девять месяцев с его подзащитным в СИЗО вообще не проводилось никаких действий, кроме периодических продлений сроков содержания под стражей, но потом сменился следователь, и расследование пошло полным ходом. Одним из основных доказательств стала экспертиза контрактов и цен. Но, как подчеркнул адвокат, ее, несмотря на просьбы защиты, следствие поручило малоизвестной рязанской фирме, а не экспертно-криминалистическому центру (ЭКЦ) МВД, сославшись на отсутствие в полицейском госучреждении нужных специалистов.

«Мы сделали адвокатский запрос, и нам ответили, что необходимые эксперты в ЭКЦ есть, но две трети из поставленных вопросов относятся именно к вопросам права, то есть самому следователю»,— сообщил адвокат. Он также отметил, что следствие вообще не допросило членов тендерного комитета, которых якобы обманывал Алексей Тарасов. Но позже вызвало их в суд, включая начальника службы безопасности. Они дали показания, хотя и оказалось, что глава СБ работает в ОК только с 2019 года и не мог иметь отношения как минимум к первому контракту. «Тогда он сослался на свой прежний опыт работы следователем по разоблачению коррупционеров»,— рассказал Игорь Шурпик. По его словам, суд арестовал все имущество — квартиры и машины обвиняемых и их родственников. У Алексея Тарасова, например, имелся Porsche Cayenne, а за семь лет до ареста он заплатил только налогов на 72 млн руб. Интересно, что и фирма-«расхититель» «КР Групп» заплатила с якобы похищенных сумм более 10 млн доходов.

«Вообще у нас три страницы перечислений различных нарушений УПК, от формальных до существенных, достаточных для возврата дела прокурору и признания двух третей доказательств недопустимыми, но суд нам в этом отказал»,— заявили “Ъ” адвокаты.

По их словам, они «благодарны судье», которая дала им возможность предоставить свои доказательства, хотя и не вызвала ряд свидетелей, включая эксперта как одного из ключевых. Кроме того, судья Юлия Рудакова допустила жену Алексея Тарасова Татьяну в процесс как общественного защитника, позволив супругам чаще общаться и решать семейные вопросы. Как говорят адвокаты, еще на стадии следствия они, несмотря на отрицание вины, пытались договориться с потерпевшей стороной о добровольном возмещении ущерба в обмен на освобождение менеджера под домашний арест и смягчение общей позиции. Кстати, сумма изначально составляла около 400 млн руб., а родственники готовы были предоставить недвижимость примерно на 600 млн. Интересно, что под арестом была и квартира, купленная супругами Тарасовыми в ипотеку, за которую они расплатились еще в 2015 году, но в итоге суд убрал ее из списка имущества, направленного на погашение вреда.

Впрочем, понимания в вопросе возмещения ущерба стороны не нашли, и адвокаты «Русала» требовали для подсудимых реального лишения свободы.

Пресс-служба «Русала» от комментариев воздержалась. Между тем источник в компании сообщил “Ъ”, что служба безопасности компании «ведет постоянную работу по борьбе с нарушениями и злоупотреблениями со стороны работников и подрядчиков». «Эта работа позволяет выявлять недобросовестные действия и вместе с правоохранительными органами привлекать виновных к ответственности, а без возбуждения дела невозможно в легальном поле обеспечить компании возмещение ущерба со стороны нарушителей»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Сергей Сергеев