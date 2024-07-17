Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров

В Москве в возрасте 69 лет умер бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров. Об этом сообщает газета, ссылаясь на друга семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шмаров

Фото: facebook.com / ashmarov Андрей Шмаров

Фото: facebook.com / ashmarov

Андрей Шмаров родился в Москве 3 мая 1955 года. Свою карьеру он начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, с 1992 года был заместителем главного редактора ИД «Коммерсантъ». В 1995 году стал одним из основателей делового журнала «Эксперт» и одноименного аналитического центра. В 2007 году стал генеральным директором «Сноба».

В апреле 2020 года Андрея Шмарова назначали исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей». 29 мая того же года года издание было приобретено АО «Саппорт». После этого совет директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» под председательством нового собственника утвердил Андрея Шмарова в должности главного редактора. Он проработал на этой должности больше года и покинул пост главреда «Ведомостей» 19 мая 2021 года.