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Коммерсантъ FM
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МЭА: в I полугодии добыча газа в России выросла на 7%

Добыча газа в России в 2024 году может вырасти на 6% и составить 675 млрд куб. м, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по газовому рынку. По данным МЭА, в 2023 году добыча газа в России сократилась на 5%, до 638 млрд куб. м. В первом полугодии 2024-го добыча выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 40% роста добычи в первом полугодии обеспечило увеличение экспорта трубопроводного газа и экспорта в виде СПГ. В указанный период Россия увеличила экспорт газа по «Силе Сибири» в Китай на 35%, увеличены были и поставки в Европу. Объем производства СПГ вырос на 2 млрд куб. м (почти на 2%).

В феврале «Газпром» стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай и экспортировал 2,5 млрд куб. м. В мае «Газпром» сообщал, что с начала 2024 года объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превысил показатели аналогичного периода 2023 года на 37,4%. С начала года исторический рекорд суточных поставок был обновлен шесть раз. 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в 2027 году начнутся поставки в Китай по дальневосточному маршруту. Договор предполагает объем поставок 10 млрд куб. м газа в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сжижее всех живых».

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