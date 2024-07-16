Врачам диагностировали срок давности

От полутора до двух лет ограничения свободы получили по приговору Гагаринского суда Москвы трое акушеров-гинекологов роддома №4 при московской больнице им. В. В. Виноградова по делу о гибели в медучреждении в 2018 году младенца. Суд признал их виновными в причинении смерти по неосторожности, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Четвертая подсудимая — неонатолог Ирина Герасимова, которая частично признала вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и вовсе была оправдана. Приговором остались недовольны как защита, так и потерпевшие, обе стороны планируют подать апелляционные жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По одной из статей суд Ирину Герасимову оправдал, а по другой освободил от наказания

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По одной из статей суд Ирину Герасимову оправдал, а по другой освободил от наказания

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поскольку по введенному недавно в судебную практику правилу на итоговом заседании процесса оглашаются лишь вводная и резолютивные части приговора, для того чтобы озвучить свое решение, судье Джемалу Курбанову потребовалось немногим более 10 минут. Он не согласился с версией обвинения о том, что заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия, акушеры-гинекологи Георги Каладзе и Анастасия Каюмова, а также неонатолог Ирина Герасимова совершили преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье им грозило до шести лет колонии. Председательствующий переквалифицировал действия Георги Каладзе, Марины Кирии и Анастасии Каюмовой на более мягкую ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, до трех лет заключения). Он назначил подсудимым Кирии и Каладзе по два года ограничения свободы, в течение которых они не смогли бы выезжать за пределы Москвы, а госпоже Каюмовой — полтора года ограничения свободы. Однако суд тут же освободил трех медиков от наказания в связи с истечением срока давности.

В действиях же неонатолога Ирины Герасимовой судья не нашел состава преступления и по статье 238 УК РФ ее оправдал, признав за подсудимой право на реабилитацию.

Она сможет требовать возмещения морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием.

Последняя, впрочем, наряду с Каладзе была осуждена за подделку документов (ст. 327 УК РФ). Герасимова была признана виновной по 1-й части этой статьи, а Каладзе — по 2-й. За совершение этого преступления суд назначил Герасимовой один год ограничения свободы, а Каладзе — полтора года лишения свободы условно. Впрочем, неонатолога суд освободил от этого наказания, также по сроку давности.

Судебный процесс по скандальному делу длился с ноября 2023 года. По версии обвинения, действия врачей привели к тому, что осенью 2018 года 32-летняя москвичка Анна Шептовицкая потеряла своего сына. 9 ноября 2018 года женщину доставили в роддом №4 при московской больнице им. В. В. Виноградова с диагнозом «хроническая гипоксия плода» (недостаточность снабжения тканей кислородом). Следствие пришло к выводу, что врачи проигнорировали сведения из медицинской карты роженицы (это были ее четвертые роды) о том, что предыдущие роды у нее были стремительными (это может привести к травмам у ребенка), а данные УЗИ показали нарушение кровотока в пуповине.

Врачи, как установило следствие, не произвели нужные обследования, в частности, не назначили показанный роженице еще при осмотре дежурной бригадой постоянный КТГ-мониторинг, что позволило бы следить за состоянием матери и младенца, и решили, что женщина будет рожать естественным образом.

Непрофессиональное поведение врачей, говорится в деле, привело «к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина плода», «что способствовало утяжелению его состояния». Врач-неонатолог Ирина Герасимова, по версии обвинения, также не оказала надлежащую помощь новорожденному. В результате мальчик прожил лишь сутки.

Следствие пришло к выводу, что врачи «умышленно оказали некачественную медицинскую помощь», опасную для жизни и здоровья роженицы и ее сына. Они отнеслись к своим обязанностям безразлично, «желая уменьшить объем своей работы».

Также следствие установило, что Ирина Герасимова внесла в историю новорожденного не соответствующие действительности данные о первичной реанимации, а Георги Каладзе указал в истории родов недостоверные сведения об осмотрах им Шептовицкой и подделал ленту самописца КТГ, вырезав фрагмент и вклеив в нее участки из лент других рожениц.

В начале процесса лишь Ирина Герасимова признала вину. Под конец же разбирательства она частично согласилась с обвинением, сказав, что действительно провела первичную реанимацию младенца не так, как положено,— из-за того, что вызванный реаниматолог не смог прийти быстро и ей попросту «не хватило рук».

Остальные подсудимые вину отрицали, утверждая, что действовали согласно протоколу Минздрава.

По их мнению, младенец умер не из-за асфиксии, а из-за внутриутробной инфекции. Георги Каладзе не признал вину и в подделке медицинских документов.

Оглашая приговор, судья постановил возместить потерпевшим — родителям погибшего младенца Анастасии и Андрею Шептовицким расходы на адвоката за счет средств федерального бюджета на сумму 521 тыс. 373 руб., взыскав впоследствии эти деньги с каждого из подсудимых в солидарном порядке. При этом он оставил всех фигурантов под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Уже известно, что решение суда первой инстанции обжалуют как минимум две стороны — и потерпевшие, и защита. Так, по мнению защищавшего Анастасию Каюмову адвоката Анатолия Клейменова, между действиями его доверительницы и наступившими последствиям нет причинно-следственной связи. «По версии обвинения, Каюмова покинула родблок 9 ноября в 18:23, а согласно экспертизам, окончательное решение об изменении тактики родов врачи должны были принять только после 19 часов, когда у Шептовицкой начались активные схватки»,— сказал адвокат. Анастасия Каюмова, которая после возбуждения уголовного дела сама стала матерью и в настоящее время снова беременна, заявила “Ъ”, что уверена в своей невиновности, а также в профессионализме коллег, которым бы «доверила жизнь собственных детей».

В свою очередь представлявшая интересы потерпевших адвокат Елена Кулакова заявила “Ъ”, что считает приговор несправедливым. «Получается, что за гибель ребенка в результате многолетней борьбы потерпевших никто не ответил, матери даже по-человечески никто не принес никаких извинений»,— сказала она. По мнению госпожи Кулаковой, в ходе процесса были нарушены права потерпевших на объективное разбирательство. «Так, при допросе экспертов судья не давал потерпевшей задавать вопросы, исключая их и тем самым ущемляя ее права»,— сказала адвокат. По ее словам, в связи с этим муж женщины Андрей Шептовицкий заявлял председательствующему отвод. Однако он не был принят.

Не исключено, что апелляционное представление подаст и прокуратура, настаивавшая на реальном сроке для врачей — четыре года каждому.

Мария Локотецкая