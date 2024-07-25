Дело техники

Робототехника стала одной из основных тем форума «Иннопром-2024». Участники сессий и спикеры обсуждали как актуальные проблемы автоматизации производств, меры поддержки производителей, необходимость новых кадров, так и инвестиции в отрасль и стимулирование развития отечественной робототехнической промышленности. «Ъ-Итоги "Иннопрома"» вместе с участниками форума разбирался в актуальных трендах и вызовах российской робототехнической промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Робототехнике на «Иннопроме-2024» организаторы выделили целый отдельный тематический трек. Актуальность темы объясняется не только необходимостью модернизировать отечественное производство, но и задачей, которую государство поставило отрасли. В новых майских указах президента Владимира Путина говорится, что к 2030 году страна должна войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации и вырасти в десять раз за ближайшую шестилетку. Это значит, что власти попытаются достичь плотности роботизации в 98 роботов на 10 тыс. рабочих и сделать так, чтобы общее количество внедренных на производства роботов превысило 94 тыс. штук.

Для этого к сентябрю нынешнего года Минпромторг обещает завершить разработку федерального проекта промышленной робототехники. В нем планируются меры поддержки, которые должны простимулировать предприятия на установку роботов, например льготный лизинг и кредитование под 5% годовых.

Меры поддержки робототехники

Одна из сессий по робототехнике на «Иннопроме» как раз была посвящена мерам поддержки высокотехнологичных проектов и роботизации различных отраслей промышленности. Cейчас целевых мер поддержки по робототехнике нет, компании пытаются получать их под радиоэлектронную либо станкостроительную продукцию. Участник «Иннопрома» директор по развитию компании «Робопро» Константин Толстой считает, что кроме действующих мер поддержки отрасли необходимы субсидии на аренду помещений и покупку дорогостоящего оборудования для производства роботов и комплектующих «с учетом того, что многие российские производители роботов только сейчас выходят на серьезные объемы выпуска продукции и масштабируют производство. Естественно, это позволит снизить финансовую нагрузку на компанию и предоставлять клиентам более низкие цены на продукцию».

Кроме того, по его мнению, отрасли необходима компенсация затрат, связанных с маркетинговой активностью компании, а именно участие в выставках, «которое сейчас обходится дорого. При этом для популяризации робототехники и демонстрации решений на наших роботах мы их не можем пропускать».

«Самая лучшая поддержка для производителя — это спрос на его продукцию,— объясняет участница "Иннопрома" исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова.— Любое производство — это прежде всего бизнес, который зависит от потребителя. В стране есть компании, которые занимаются разработкой и мелкосерийным производством роботов. Но в общем количестве устанавливаемых устройств отечественная робототехника составляет не более 10%. Отечественным производителям робототехники необходимо помочь стать компаниями, серийно выпускающими роботов. Чтобы и интеграторы, и заказчики ощутили переход от спроса на отечественную робототехнику к предложению».

Для серийного производства необходимо в том числе централизованное производство комплектующих, продолжает госпожа Мудрова: «Для этого потребуется серьезная кооперационная работа всех производителей роботов по унификации комплектующих. Разработку комплектующих и технологий необходимо субсидировать по отдельной программе.

Производителям важно иметь возможность получить производственные площадки на льготных условиях. Возможно, хорошим решением будет создание технопарка по робототехнике с использованием имеющихся мер поддержки для технопарков».

Константин Толстой добавляет, что для полноценного развития отрасли необходимо стимулировать не только предложение на рынке робототехники, но и спрос: «Было бы замечательно, если бы меры поддержки был несколько яснее и проще с бюрократической точки зрения. Из разряда купил российского робота — можешь получить налоговый вычет или субсидировать часть стоимости по какой-либо упрощенной схеме, как сделано сейчас для физлиц в налоговой». Сейчас же, по его словам, механизмы не всегда понятны: «Такие меры помогли бы снизить стоимость внедрения хотя бы на первых проектах. А далее, я уверен, клиент сам поймет явные преимущества роботизации и будет активно их внедрять на новые задачи».

«Уровень изношенности основных средств на предприятиях в ряде отраслей превышает 75–80%»,— подчеркивает Ольга Мудрова. «Любой бизнесмен очень внимательно считает эффективность производства, поэтому важно именно стимулировать предприятия к модернизации своих основных средств производства. Для этого лучше всего подойдут, конечно, финансовые меры стимулирования»,— говорит она. В качестве примеров поддержки спроса на российские робототехнические решения она называет возврат НДС от стоимости установленного отечественного роботизированного комплекса и повышение коэффициента амортизации на высокотехнологичное оборудование.

Она говорит, что спрос в промышленности можно обеспечить льготным кредитованием как для производителя, так и для потребителя на предоставление оборотных средств или же субсидированием скидки производителю.

«Важно принимать в расчет, что только робот предприятию не нужен, приобретается роботизированный комплекс — линия. Возможно, есть смысл посмотреть на дополнительное финансовое стимулирование предприятий, которые постоянно проводят модернизацию своих производственных процессов. Такой подход позволит и развивать рынок робототехники за счет увеличения спроса, и обеспечит переход предприятий на более высокотехнологичный уровень производства. Причем подобные меры могут использоваться как для промышленной, так и для сервисной робототехники»,— заключает Ольга Мудрова.

Кадры в робототехнике

Другой профильной сессией на форуме стало «Профильное образование в робототехнике». Участники «Иннопрома» говорят, что для робототехнической отрасли сейчас кадры являются одной из главных проблем.

«Дефицит кадров сейчас наблюдается на всех этапах жизни робота. Мы как разработчик и производитель в постоянном поиске специалистов, которые разрабатывают электронные платы, конструируют узлы робота, а также пишут программное обеспечение всех уровней: начиная от платы мотора, заканчивая интерфейсом пользователя. При этом приходится самим воспитывать кадры, так как людей с опытом на рынке просто нет»,— говорит Константин Толстой.

Он добавляет, что, кроме этого, нужны специалисты, которые смогут разработать решение на базе робота под конкретную задачу у конечного клиента. «Здесь опять нужны конструкторы, программисты, но с несколько другими знаниями. И на производстве, на котором устанавливаются роботы, должен быть персонал, который сможет его обслужить и в случае необходимости перепрограммировать на другую задачу».

«По разным оценкам, робототехников нам не хватает от 20 тыс. до 60 тыс.»,— отмечает Ольга Мудрова. Константин Толстой говорит о «десятках тысяч специалистах, которые нужны стране уже в самое ближайшее время».

При этом госпожа Мудрова отмечает, что в областях мехатроники и робототехники, а также автоматизации производственных процессов обучают во многих вузах и организациях СПО. Она добавляет: «Студентов, которые начинают свое обучение по этим специальностям, много, даже с избытком. Нехватка кадров образуется в тот момент, когда часть обучающихся переходит в IT-отрасль, поскольку там больше перспектив, или уровень знаний многих выпускников и молодых специалистов не успевает за практической жизнью».

Она указывает, что каждому обучающемуся важно обеспечить возможность практиковаться на современных роботизированных комплексах. «Поэтому основной упор в подготовке кадров необходимо сделать не на увеличение количества обучающихся, а на качество их практической подготовки. Нужны центры коллективного пользования, лаборатории, оснащенные различными системами, а также обязательно, чтобы специалисты-практики из робототехнических компаний и компаний—интеграторов роботов участвовали в подготовке кадров».

Инвестиции в робототехнику

Еще одной важной для отрасли темой является необходимый приток инвестиций. Константин Толстой говорит, что для резкого стимулирования роста роботизации в стране «нужны серьезные инвестиции как со стороны государства, так и частных компаний. Ранее правительством назывались цифры в сотни миллиардов рублей, которые выделяются на роботизацию уже в ближайшие годы. Конечно же, если они будут направлены в нужное русло, это будет серьезным инструментом для повышения уровня роботизации страны».

Ольга Мудрова предлагает следующий расчет необходимых инвестиций: «Если до 2030 года необходимо, чтобы парк промышленных роботов составил около 100 тыс., а сейчас, по данным Росстата, в стране установлено 19,8 тыс., то за шесть лет потребуется 80 тыс. устройств». Она заключает: «При стоимости небольшого РТК 5 млн руб. для производства такого количества комплексов потребуется 400 млрд руб. инвестиций в промышленность». При этом она подчеркивает, что это «минимально необходимый объем».

Алексей Жабин