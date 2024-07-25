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Коммерсантъ FM
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Было бы на чем

Как в Москве развивается производство оборудования

На столицу приходится около 40% действующих российских патентов, при этом каждое третье московское предприятие относится к высокотехнологичным, а в сфере R&D занято около 300 тыс. сотрудников. Одной из приоритетных отраслей для города было объявлено станкостроение. Эта тема активно обсуждалась и на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главный экспонат

Стенд Москвы в этом году был представлен в виде токарно-винторезного станка, всего в выставке приняло участие около 60 столичных предприятий из разных отраслей, в том числе машиностроительной, медицинской, кабельной, химической и авиационной.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на «Иннопроме» в этом году были показаны самые прорывные разработки столичных станкостроительных компаний, в том числе с использованием отечественных лазеров. Всего в городе работает более 50 таких предприятий, по итогам пяти месяцев текущего года выпуск металлообрабатывающих и деревообрабатывающих машин вырос в 1,3 раза. Помимо этого, в столице ежегодно производится до 300 лазеров и около 100 единиц высокотехнологичного оборудования для лазерной резки, сварки, очистки и гравировки. Их используют во многих отраслях: от микроэлектроники и медицины до автомобилестроения и нефтегазовой промышленности. Кроме того, из отечественных лазеров в столице производят устройства для коррекции зрения (лазерной рефракционной хирургии).

Компания «Лассард» выпускает на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» лазерное оборудование собственной разработки. Кроме того, производит оптические элементы, а также все необходимые детали и компоненты для собственных станков. На «Иннопроме» предприятие представило станок для резки электротехнических сталей и промышленный гравер, востребованные во многих отраслях.

Какие соглашения Москва подписала на «Иннопроме–2024»

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Москва договорилась о сотрудничестве с заводом «Микрон». Стороны создадут в ОЭЗ «Технополис Москва» испытательный центр электронной компонентной базы и испытательную лабораторию химических материалов для отечественной микроэлектроники. Предполагается, что потребителями станут предприятия фармацевтики, фотоники, отраслей автомобилестроения и беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других сфер промышленности.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолия Гарбузова, в рамках сотрудничества с «Микроном» в ОЭЗ «Технополис Москва» также появятся лаборатория химического анализа сверхчистых материалов и центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы. Планируется, что центр коллективного пользования расположится на площадке «Алабушево».

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал два соглашения с бизнесом о совокупных инвестициях в размере 2,3 млрд руб. В частности, при поддержке фонда столичная компания «Некс-Т» (бренд NexTouch) привлекла 800 млн руб. под 3% годовых на модернизацию производства, что позволит автоматизировать и существенно увеличить объемы выпуска интерактивных панелей и ЖК-дисплеев. Предприятие С.П. ГЕЛПИК вложит 1,5 млрд руб. в постройку нового промышленного объекта площадью 15 тыс. кв. м, на котором планируется изготавливать аппаратуру для рентгендиагностики.

Еще одно соглашение о сотрудничестве подписали Городское агентство управления инвестициями и Московский физико-технический институт — оно направлено на запуск и продвижение совместных проектов в целях развития научно-инновационной и исследовательской деятельности.

Посетители выставки могли увидеть и устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тыс. Вт — оно было изготовлено компанией по выпуску лазерного оборудования Pokkels с использованием российских комплектующих (их доля в устройстве составляет 90%). Мощность машины позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду, что особенно актуально для задач, где требуется высокая производительность.

На выставке были представлены и другие высокотехнологические решения: компания «Технорэд» показала современные роботизированные комплексы, например робота для сварки и роборуки, которые автоматизируют процессы паллетирования, укладки и загрузки станков. В свою очередь, компания-интегратор по аддитивным технологиям ГК «Росатом» представила 3D-принтер, который выращивает изделия из порошковой стали и жаропрочных материалов. Эта технология обеспечивает высокую точность изготовления деталей, что особенно важно в нефтегазовой, машиностроительной, авиационной, космической, судостроительной и атомной секторах промышленности. Компания также экспонировала на выставке макет выгородки активной зоны ядерного реактора диаметром 2 м при массе 420 кг. Его изготовили на самом крупном 3D-принтере в России по технологии прямого лазерного выращивания. Устройство работает в Центре аддитивных технологий «Росатома» в Москве.

На федеральном уровне

В России разработана программа развития станкостроительной отрасли, «материнской» для многих отраслей обрабатывающей промышленности России. Как отметил в июне премьер-министр Михаил Мишустин, благодаря программе в прошлом году удалось нарастить производство станкоинструментальной продукции на 60%, выпуск металлорежущих станков почти на 96%, а кузнечно-прессового оборудования — на 370%. В этом году за первые четыре месяца выпуск станкоинструментальной продукции вырос на треть, сказал премьер-министр.

В июле правительство РФ объявило о выделении 1 млрд руб. на поддержку проектов по созданию комплектующих для промышленной продукции — средства позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. На помощь смогут рассчитывать производители деталей и компонентов, применяемых в различных сферах, в том числе в медицине и реабилитации, транспортном и энергетическом машиностроении, автомобилестроении, легкой промышленности.

Сейчас программа поддержки проектов обратного инжиниринга предусматривает предоставление гранта на разработку конструкторской документации комплектующих с компенсацией до 80% затрат. Максимальный размер гранта на проект составляет 100 млн руб. Всего в 2022–2023 годах в рамках программы поддержка была выделена 220 проектам на общую сумму порядка 10 млрд руб.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Локальная поддержка

Для московских промышленников действует свыше 20 мер поддержки. Антикризисные инструменты позволяют решать разные задачи, например предоставление земельного участка под строительство по льготной ставке, помощь в повышении квалификации работников, предоставление льготных кредитов и займов на развитие заводов, офсетные контракты. Только по итогам прошлого года поддержкой города воспользовались свыше 800 предприятий, которые смогли обновить оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить на производстве новые высокотехнологичные решения.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолия Гарбузова, прошлый год стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям более 1,2 млрд руб. При этом на «Иннопроме-2024» Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил еще два соглашения со столичными производителями — это позволит компаниям привлечь инвестиции, технически модернизировать и расширить свои промплощадки.

Город в течение последних четырех с половиной лет лидирует по росту показателя индекса промышленного производства, в том числе и в обрабатывающих отраслях, при этом повышается инвестиционная привлекательность отрасли. Так, за первый квартал этого года индустриальный сектор Москвы увеличил объем инвестиций на 63 млрд руб.— это почти вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Растут и затраты промышленников на цифровизацию: в 2022 году объем инвестиций в цифру превысил 174 млрд руб.— это на 59% больше, чем в 2020-м, сообщил Анатолий Гарбузов на сессии «Передовые технологии для жизни: программируем эффективные инновации».

Развитию производств во многом способствует создание специализированной инфраструктуры. В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Ежегодно в Москве открывается до 50 средних и крупных производств и около 100 малых. Для запуска новых производств город в рамках Масштабных инвестиционных проектов предоставляет инвесторам земельные участки в аренду на пять лет без проведения торгов по льготной ставке всего за 1 руб. в год.

Кроме того, высокотехнологичные компании могут приземлить свои производства на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Сегодня она включает в себя шесть площадок, на которых локализовано уже свыше 200 предприятий фармацевтики и электромобилестроения, микроэлектроники, фотоники и других перспективных отраслей. Резиденты получают дополнительные льготы, например сниженный налог на прибыль, беспошлинный импорт, а также нулевую ставку налога на имущество, транспорт и землю.

Столичная ОЭЗ активно растет. Так, в 2023 году запустился индустриальный парк «Руднево», в котором уже производят медизделия, банкоматы, беспилотники, конденсаторы и другую высокотехнологичную продукцию. Также в 2023 году на площадке МИЭТ в Зеленограде был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники, а в «Алабушево» был сдан комплекс по производству электронных плат. В рамках офсетных контрактов в ОЭЗ «Технополис Москва» был завершен первый этап строительства завода лекарственных препаратов фармацевтической компании «Р-Опра», а также запущено производство медицинских изделий предприятия «ВИП Камилла».

Кроме того, планируется, что к 2025 году совместно с Минобрнауки в «Технополис Москва» будет создан Головной центр компетенций станкостроения «Станкин».

Также на полях «Иннопрома-2024» город заключил соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских производителей микроэлектроники «Микрон» — оно предполагает создание испытательного центра электронной компонентной базы и испытательной лаборатории химических материалов. Кластер микроэлектроники и фотоники работает в столице с 2022 года (сейчас его участниками являются около 60 предприятий).

Не забыть о кадрах

Повысить компетенции действующих промышленников и привлечь новые. Такая задача сегодня ставится как на федеральном уровне, так и региональном. На «Иннопроме» Москва и Минпромторг подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны намерены популяризовать промышленные специальности среди учащихся школ, вузов России и в целом в обществе через кино, сериалы, компьютерные игры и другие явления массовой культуры. По словам Анатолия Гарбузова, в московском промсекторе более чем на 4,2 тыс. предприятий заняты 725 тыс. человек, то есть каждый десятый работающий горожанин. «Москва успешно реализует ряд проектов, направленных на переквалификацию и профессиональное взращивание специалистов для индустриального сектора»,— отмечает министр правительства Москвы.

Так, еще одно соглашение — о совместной работе в сфере научных инноваций и исследований — было заключено с МФТИ. При этом департамент уже сотрудничает с образовательными учреждениями столицы — университеты получают доступ к практическому опыту и актуальным проблемам, которые могут послужить основой для их исследований и проектов, а предприятия — возможность готовить при поддержке вузов специалистов и развивать кадровый потенциал промышленности.

Например, с 2021 года в столице действует «Московская техническая школа» — образовательный проект правительства, обучение в котором помогает уже занятым в промышленности инженерам повышать компетенции в работе с инновационными производственными технологиями.

С 2015 года в московских школах открываются предпрофессиональные классы. Сегодня их шесть: медицинские, предпринимательские, медиа, психолого-педагогические, ИТ и инженерные. Классы формируют на период обучения в старшей школе: ученики углубленно изучают профильные предметы, посещают ведущие предприятия отрасли, перенимают опыт у практиков и таким образом делают первые шаги к карьере. Сегодня инженерные классы открыты в 225 школах столицы. Партнерами стали свыше 70 производств из разных отраслей.

В инженерных классах основной акцент сделан на изучении физики, информатики и математики (именно по этим дисциплинам учащиеся сдают ЕГЭ). Школьники осваивают технологии современного производства, посещают лекции, им организуют предпрофессиональные каникулы и практические занятия в 30 вузах и 2 научных организациях столицы. Ученики также сами конструируют устройства-ассистентов, а затем представляют их на научно-практических конференциях. Кроме того, учащиеся исследуют 3D-технологии, моделируют космические аппараты, проектируют здания в BIM-программах, экспериментируют с оптическими приборами, а во время экскурсий по авиакосмическим, лифтостроительным, косметическим, химическим и другим заводам ученики наблюдают за технологическими процессами.

Ксения Ильина

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